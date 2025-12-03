台灣有事變「理解尊重中國」 Cheap解讀高市早苗內心話

日本首相高市早苗先前提「台灣有事論」，昨日又稱理解尊重中國立場。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗先前的「台灣有事論」，造成中日關係緊張，不過昨（3）日態度疑似轉彎，稱日本政府對台灣的立場沒有任何改變，對「台灣是中國領土不可分割的一部份」表示理解與尊重。到底高市早苗的真正意思是什麼？對此網紅Cheap也發表看法了。

Cheap昨晚在臉書發文提到，高市早苗說：台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本理解與尊重，他個人翻譯認為意思就是「我理解，但沒說同意」，而之前說的「台灣有事」，翻譯過來就是「你們打架把我家房子燒了，我就會拔刀」。

Cheap指出，2句話讓2種人各崩潰一次，但放在一起看，就是把「政治」跟「軍事」分開看而已，根本不用過度解讀，「你們家的家務事『統一還獨立』我管不著，但你你們打架影響到我，我就會動手」。

Cheap分析，在政治上，台灣是不是中國的？日本認為與他無關，「我不承認台灣是國家，但也不同意中國的說法」，名義上是不想介入法理爭端，所以「理解與尊重」。不過軍事上，雖然不介入，但如果動刀動槍，甚至飛彈炸到沖繩的美軍基地，那麼日本就要「拔刀」了。

Cheap總結，日本不想當正義使者，只想當自宅警備隊，「誰讓我活不下去，我就打誰」，所以他好奇為何有人會覺得，日本要幫台灣打獨立戰爭一樣？緩頰不管什麼黨派或立場，都不用為此崩潰。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「還我生魚片錢來」、「可惜我們的總統聽不懂人家講的話」、「人家還要吃壽司表示友好捏」、「國際關係本來就看利益跟實力，難道是看生魚片跟水產？」嘲諷賴清德總統的意味濃味。

