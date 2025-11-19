台灣有事踩虎尾 高市私下承認太超過

日本首相高市早苗在首次預算委員會答詢中，將「台灣有事」延伸為日本的「國家存亡危機」，意外引爆中日緊張升溫。她事後私下坦言「講得太超過」，官邸幕僚也自責未能預估反彈效應，一名外務省高層更形容此舉如同「踩到老虎尾巴」。事件同時凸顯自民黨對中交流管道斷層，使外交應對更為受限。

《朝日新聞》報導，高市自7日凌晨三點便在官邸備戰首次答詢，把自己關在房間，用紅筆逐一檢視部會提供的答覆。只有在她按鈴後，外頭等待的幕僚才得以進入討論，準備作業全程耗時3.5小時。

引發爭議的是她在國會質詢中指出，若台海發生衝突，可能演變為日本存亡危機。這項說法已超越歷屆政府的既有立場，高市事後向親信坦承：「我講得太超過了」。周邊幕僚也接連表達歉意，一名助手表示：「沒有充分考慮首相發言的外溢效果」，也對團隊的協助不足感到歉意。

官邸高層人員透露，高市堅持以自己的語言回應質詢。她原本就以獨來獨往著稱，偏好自行研讀文件而非與黨內議員互動，就任至今行程高度壓縮，甚至無暇參加餐敘，使其在黨內缺乏穩固支持基礎，全依靠認同她理念的官邸顧問團隊輔助，例如安倍任內的首相祕書官今井尚哉與外務次官秋葉剛男。然而，即便高市目前維持歷代少見的高支持度，其政權距離安倍時期「官邸一強」的穩定感仍有明顯差距。

在高市的「生存危機」言論之後，北京陸續加大對日經濟壓力。日方雖緊急派員赴北京會談，但雙方迄今看不到任何降溫跡象。一名外務省高層坦言：「觸及台灣問題，就像踩到老虎尾巴」。踩到虎尾是日本諺語之一，通常用於形容明知危險也要行動，而不是出於意外。

《朝日新聞》也提到，近期風波暴露出另一結構性問題，就是自民黨缺乏與北京的溝通管道。黨內過去曾有前幹事長二階俊博、森山裕等重視對華關係的重量級人物，但新執政體制中此類角色幾乎消失；公明黨則已退出聯合政權，使政府在黨外尋求與中方對話的非正式窗口難度提高。

大陸國務院總理李強周末將出席在南非舉行的G20峰會，中方已表明「沒有和高市會面的安排」。但日方透露正積極爭取高市與李強進行短暫、非正式會談。