台灣有事關日本人什麼事？他贈馬英九、洪秀柱十個字

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀柱也公開批評日本，對此，民進黨立委許智傑今(11/16)表示，當日本想幫忙台灣時，卻還有人反咬人家一口，馬、洪兩人「無法分辨是非」且「無情無義」。

民進黨立委許智傑，資料照

高市早苗日前在日本國會發布「台灣有事、日本有事」的言論，引發中方不滿，中國駐大阪總領事薛劍竟在社群平台發布「斬首」言論，升高中日衝突，雙方關係嚴重惡化，並大打輿論戰。

馬英九在臉書發文表示，高市早苗的躁進言行，錯誤引用集體自衛權，攪動台海情勢，對此深感憂心；洪秀柱則在臉書發文說，台海的事，關日本人什麼事？

許智傑上午指出，全世界許多民主國家都譴責中國、聲援日本，對於充滿暴力恐嚇的斬首說，要求中國這個加害者道歉，沒想到馬英九、洪秀柱卻站在中國角度譴責日本。

許智傑說，當你的朋友在你有難時，想要幫助你，別人在打他，你還反咬他一口，國民黨的馬、洪二位前黨主席，真的是無法分辨是非，且無情無義呀。

