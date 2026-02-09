台灣有事風波始作俑者！岡田克也落選

▲在野黨「中道改革連合」連續12次當選議員的72歲老將岡田克也宣告落選。（圖／翻攝自岡田克也的X）

[NOWnews今日新聞] 日本這次眾議院選舉由日本首相高市早苗率領的自民黨獲得壓倒性勝利，與之相對的，在野黨「中道改革連合」則遭遇慘敗，連續12次當選議員的72歲老將岡田克也宣告落選，值得注意的是，岡田克也去年在國會質詢高市早苗「台灣有事」議題，引發高市早苗回應「可能構成存亡危機事態」，答詢內容引發中國反彈，中日關係跌至谷底，但也因此讓高市早苗人氣攀升。

綜合日本媒體報導，由於岡田克也沒有同時登記比例代表，因此確定將會失去國會議員席次。岡田克也確定敗選後對支持者表示，「敗因有兩個。一個是『高市旋風』帶動選民流向自民黨。另一個是網路，在網路上各種謠言與批評四起，而我們沒能充分應對」。

岡田克也自1990年眾議院選舉首次當選以來連續勝選，但這次無緣第13次當選。岡田克也上次選舉拿下東海3縣最高的13萬7953票，以超越對手8萬多票的成績輕鬆當選，但這次卻戰局逆轉。關鍵就在高市早苗「台灣有事」掀起波瀾後，獲得日本民眾支持，而當初在國會逼問高市早苗的岡田克也，則被質疑是替中國護航，在網路上遭到鋪天蓋地的批評。

岡田克也曾擔任過民主黨代表、立憲民主黨幹事長，並在民主黨執政時期歷任副首相兼外務大臣。岡田克也的父親是永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，AEON自2008年在北京開設首家AEON Mall起，已拓展至湖北、江蘇、廣東等地，岡田克也的家族長期在中國經營百貨事業，哥哥岡田元也擔任集團會長，上個月才辭任。

