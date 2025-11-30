台灣有事風波未熄！郭正亮曝日本戰略 預言中國1事碰壁「將有新動作」

美國華爾街日報26日刊出報導《Trump, After Call With China's Xi, Told Tokyo to Lower the Volume on Taiwan》，文中引述日本官員與美方消息人士的話指出，指美國總統川普（Donald Trump）本周與日本首相高市早苗通話時，委婉建議她避免在台灣主權問題上刺激北京當局。日本官房長官木原稔於27日下午記者會否認報導內容，對此，前立委郭正亮於節目《大大平評理》認為是右翼施壓日本政府否認。

郭正亮認為，高市政府目前正在對美國做交代，比如她在26日黨魁討論會時回答立憲民主黨代表野田佳彥時表示，「與台灣的關係，是以非政府間的務實關係來維繫，日本已經在《舊金山和約》中放棄對台灣的所有權利與許可權」，值得一提的是，中國並未承認該合約效力，而美國則是簽署國。

郭正亮指出，高市早苗的立場實際上就是「台灣地位未定論」，主張日本已放棄台灣主權，但未表明台灣歸屬，這也一直是日本右翼立場。但中國認為台灣歸還中國已在《波茨坦宣言》中規範，日本此舉等同刻意迴避《波茨坦宣言》。

郭正亮補充，高市早苗當日還表示，「通過對話建立全面而良好的關係（日中關係），讓國家的利益最大化，是我的責任」，稱7日當天的答辯內容，係因被問到具體事例，所以在那個範圍內做出誠實回答。此言論不被中國接受，中國仍要求高市早苗撤回相關言論。

郭正亮認為，高市早苗引用《舊金山和約》，展現非常清楚的台灣地位未定立場，也挑戰了中國國家主席習近平24日和川普通話時強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」的論述。

郭正亮表示，高市早苗的言論牴觸了1972年中日建交以來，兩國簽署《中日聯合聲明》（1972年）、《中日和平友好條約》（1978年）、《中日關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言》（1998年）以及《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》（2008年）等四份重要政治文件。

郭正亮直言，北京當局試圖透過華府壓制日本的行動並不順利，中共政權勢必將會有新的動作。

