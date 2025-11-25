台灣有事！中共無人機騷擾台灣東部 日本戰機起飛應對

中共無人機騷擾台灣東部，日本戰機起飛應對。（圖／翻攝日本統合幕僚監部）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起國際重視，昨天（24日）一架中共解放軍的無人機進入台灣東部空域進行灰色地帶襲擾，台灣空軍立即嚴密監控，就連日本航空自衛隊也立即出動戰機進行應對、監控。

高市早苗日前提出的「台灣有事」論，引發中國強烈反彈，中國駐大阪總領事薛劍甚至放話要「斬首」，激化兩國民眾對立情緒；而中國甚至在14日發布通知，稱日本領導公然發表涉台露骨挑釁言論，惡化中日人員交流氛圍，呼籲中國公民近期「避免前往日本」；甚至還宣布24日在甲午戰爭後期關鍵戰場的黃海劉公島東部海域上進行實彈射擊。

根據日本防衛省統合幕僚監部所發布的最新資訊顯示，24日星期一上午至下午，一架疑似中國無人機從東海飛來，從與那國島和台灣之間穿過，進入太平洋，隨後再次飛越同一區域，最終返回東海。日本航空自衛隊西南防空部隊立即出動戰鬥機進行應對。此前，防衛省也曾發現類似無人機的飛行軌跡，並已發佈公告。

台灣國防部也同樣發布此一無人機的飛行軌跡圖，並強調國軍第一時間派出任務機、海軍艦艇與岸置飛彈系統嚴密監控。



