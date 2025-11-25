「台灣有事」中向UN告洋狀！日反擊：北京才應受責難

即時中心／林耿郁報導

日相高市早苗「台灣有事」或將出兵協防的言論，引發中國跳腳，如今雙方戰火已經蔓延至聯合國；對於中國向聯合國遞交書信，指控日本「武力威脅」中方一事，日方昨（24）天也遞出反駁書，批中國說法「不符事實」，無端抹黑的行徑，應遭國際社會唾棄！

真的有事！因日本首相高市早苗「台灣有事」言論，北京持續加大對日施壓；除禁止水產進口、下架影視作品，以及不讓民眾赴日旅遊外，21日中國駐聯合國代表傅聰，更致函聯合國祕書長古特雷斯「告洋狀」，事態不斷升級。

中國認為，高市早苗涉華言論，已經構成「侵略行為」；未來倘若日本真的出兵台海，中方將「自衛」還擊，以捍衛國家主權、領土完整。

對於中國「告狀」，日本駐聯合國代表山崎和之，昨天也致函古特雷斯，反擊中國說法缺乏根據，與事實不符。

NHK報導，日方反駁書指出，中國宣稱日本將在台海「沒有武力衝突」的前提下行使自衛權。屬「錯誤說法」；日本政府一貫期待台灣問題，能藉由各方對話、溝通，最終以「和平方式」解決。

此外，日本也反擊北京，試圖以水產貿易等與「台灣有事」無關的經濟交流、甚至人民旅遊往來作為施壓工具；這種動輒對他國「不合己意」的言論或政策採取打壓措施，試圖脅迫對方退讓的惡劣做法，才應受國際社會的反對與譴責！

