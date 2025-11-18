台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

旅遊達人林氏璧喊話台灣人這期間多往日本旅遊。（示意圖／Photo AC）

中日外交關係近期因政治爭端而趨於緊張，中國政府近日建議國民避免前往日本，引發大規模退票潮。根據《南華早報》報導，目前已有近50萬張原定赴日機票被取消，對日本觀光業與中國航空業造成重大衝擊。對此，旅遊達人林氏璧直言「日本旅遊有事，就是台灣有事。各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧！」

報導指出，多家中國航空公司已取消近五成原定前往日本的航班，尤以上海往返東京與大阪的航線受影響最大。業界人士分析，這波退票潮將使中國國航、南方航空與東方航空等航空公司面臨數十億元人民幣的損失。

廣告 廣告

日本旅遊專家林氏璧也指出，雖目前消息尚待進一步確認，但根據中國遊客近年每月赴日平均約80萬人的數據推估，年底前恐將減少約三分之一赴日人數。他透露，根據旅館業界友人說法，11月原訂的中國旅遊團幾乎全數取消，突顯此次事件對日本旅遊市場的實質打擊。

林氏璧強調，「日本旅遊有事，就是台灣有事」，呼籲台灣民眾趁此時機支持日本觀光，搶購機票、安排行程。他在社群平台上表示，若退票情勢持續擴大，將對年底旅遊人潮產生更明顯影響，盼台灣旅客能把握當前機會。

不少台灣網友也對此表示支持，有人認為「現在正是前往日本旅遊的好時機」、「希望中國能堅持到櫻花季結束」、「好開心喔，希望他們一路退到農曆年都不要去日本 」、「求他們有骨氣撐久一點 我機票買好了」、「太棒了！旅遊品質會大大提升」。網紅視網膜則在底下留言笑稱，「中國最佳的報復其實是宣布免費贊助國民機票前往日本旅遊，中國一條龍業者賺飽飽又能讓日本人下跪求饒。這下才真的日本有事，連台灣都會有事。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

這縣市過馬路驚見「刷卡區」！嗶一下延長10秒獲萬人好評

小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600

明北部低溫探15度！「這天起」雨區縮小轉乾 下週又有東北風接力