「台灣有事」中日局勢升溫 賴清德籲中國「展現大國風範」：勿成麻煩製造者

台北市 / 武廷融 綜合報導

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」就是「日本有事」，引發中國強烈不滿，並針對日本祭出旅遊和留學警告，中日緊張關係升溫。對此，總統賴清德今(17)日回應，呼籲中國應克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。另外，賴清德也說，在野黨應尊重日本政治，不宜負面解讀。

高市早苗日前稱若發生「台灣有事」的狀況，可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番發言引起中方強烈不滿，並祭出反制手段，呼籲中國民眾「近期暫勿前往日本」，以及宣布17日至19日將在黃海實彈演習，中日間緊張情勢升溫。

賴清德今日受訪時表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，「我們請中國三思」。

另外，有媒體問到怎麼看藍營批評高市早苗躁進？賴清德說，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗首相在國會的發言有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定，「呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。」

