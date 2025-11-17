「台灣有事」中日局勢升溫 賴清德籲中國「展現大國風範」：勿成麻煩製造者
▲ (圖/資料照片)
台北市 / 武廷融 綜合報導
日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」就是「日本有事」，引發中國強烈不滿，並針對日本祭出旅遊和留學警告，中日緊張關係升溫。對此，總統賴清德今(17)日回應，呼籲中國應克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。另外，賴清德也說，在野黨應尊重日本政治，不宜負面解讀。
高市早苗日前稱若發生「台灣有事」的狀況，可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番發言引起中方強烈不滿，並祭出反制手段，呼籲中國民眾「近期暫勿前往日本」，以及宣布17日至19日將在黃海實彈演習，中日間緊張情勢升溫。
賴清德今日受訪時表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，「我們請中國三思」。
另外，有媒體問到怎麼看藍營批評高市早苗躁進？賴清德說，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗首相在國會的發言有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定，「呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。」
中國官媒持續文攻 稱警惕日本戰略危險轉向
日本經濟季減0.4% 高市早苗擬推大型振興方案
中國牽制高市「台灣有事」言論 勸阻赴日遊還要軍演
中日緊張情勢陡升 賴清德籲陸克制：別成區域穩定的麻煩製造者
日本首相高市早苗發表「台灣有事，可能構成存立危機事態」，引起中方強烈不滿，大陸採取實彈軍演、海警巡邏釣魚台、發布赴日旅遊警示、慎思赴日留學等多項反制作為，兩邊緊張關係不斷升高。對此，總統賴清德今（17日）受訪時，呼籲國際持續關注，也呼籲大陸克制、三思，要展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。中天新聞網 ・ 8 小時前
聲援高市早苗 賴清德批中國「麻煩製造者」 卓榮泰喊出「台日結合成安全屏障」
日本首相高市早苗日前於國會詢答中，被動表達「台灣有事論」，引發中國劇烈反應。對此信傳媒 ・ 6 小時前
高市早苗「台灣有事」言論引中跳腳 賴清德：中國應克制勿成麻煩製造者
日本首相高市早苗日前在國會表示「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」引中國反彈，中國海警船甚至闖釣魚台，總統賴清德今呼籲中國應該要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者；賴清德也肯定高市早苗在國會的發言，有助增進美國跟日本的關係及區域和平穩定。自由時報 ・ 6 小時前
抵制高市早苗「台灣有事論」 大陸要求旅客暫勿赴日
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，嚴重激怒大陸，大陸方面陸續發出抵制行動，繼大陸外交部領事司，14日晚間突然發佈公告，稱日本近期治安不佳，提醒大陸旅客最近暫時不要前往日本；以及旅居日本的大陸僑民，要留中廣新聞網 ・ 6 小時前
中日緊張升溫 賴清德籲北京克制：勿成印太「麻煩製造者」
面對近期中日局勢急遽升溫、北京對日本展開複合式攻擊，引發區域安全高度關注，賴清德總統今（17）日出席國家檔案館開幕典禮時重話直指，中國此舉嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也敦促北京「三思」，展現大國應有的責任，而非成為破壞區域的麻煩製造者。中時新聞網 ・ 6 小時前
日最新民調出爐！48.8%受訪者挺「台灣有事」可行使集體自衛權
日本首相高市早苗涉台言論，導致中日關係急遽惡化，日本《共同社》一連兩日進行全國電話輿論調查，其中對「台灣有事」時日本行使集體自衛權一事，有近5成受訪者贊成。中天新聞網 ・ 1 天前
挺日相！美駐日大使PO川普、高市登美航艦照：美日同盟維護台海和平
日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發風暴，中國接連祭出反制措施，16號發布對日留學警示，外交部發言人毛寧呼籲日本，遵守1972年的《中日聯合聲明》，甚至有媒體重炒「琉球地位未定論」，日本派出外務省亞洲台視新聞網 ・ 9 小時前
BBC記者驚爆為中國間諜！英媒：涉用「美人計」引誘西方高官套軍情
英國廣播公司（BBC）爆發嚴重國安疑雲！根據英國《每日郵報》引述消息人士的獨家報導，一名現任BBC記者正因涉嫌為中國從事間諜活動，而受到英國秘密安全部門的調查。該名記者被指控在加入BBC前，曾利用職務之便，企圖以「美人計」（honeytrap）引誘駐布魯塞爾的西方國際組織高官，以套取敏感軍事情報。自由時報 ・ 6 小時前
友邦吐瓦魯總理任內第3度訪台 首度來台國是訪問
我國友邦吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）應我國政府邀請，今（17）日至22日率團來台國是訪問。外交部說明，這是戴斐立任內第3度訪台，在台期間將會晤總統賴清德、外長林佳龍，並參訪我國風景名勝。外交部說明，訪團成員包括吐國傳統社群領袖尼烏陶島（Niutao）斐洛沙（Hon. Tuito自由時報 ・ 6 小時前
高市早苗「台灣有事」言論 日本最新民調：44.2％反對
關於日本首相高市早苗在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，根據共同社15、16日實施全國電話輿論調查，對於「台灣有事」時行使集體自衛權，詢問受訪者是否贊成，結果顯示「贊成」加上「傾向於贊成」的受訪者總計48.8%，表示「反對」的占44.2%。中時新聞網 ・ 23 小時前
