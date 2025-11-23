「台灣有事」中日美鬥爭不動武 比賽「打嘴砲」

(本報綜合報導)新華社今天報導，王毅在結束對吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克訪問後接受中國媒體訪問時宣稱，日本「現職領導人」公開發出試圖「武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線」。中方必須予以堅決回擊，這既是「維護中國的主權與領土完整」，也是「捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知」。



王毅又聲稱，中國人民「在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓」。中方敦促日方「早日反思改錯，不要執迷不悟」。如果日方「一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃」。



中國目前正動員邦交國在「台灣有事」議題上表態。王毅22日與塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）會晤時宣稱，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。



相較於中方的動員，美國則公開表達了對日本的支持。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日透過社群媒體X表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，範圍包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。美日同盟仍是印太區域和平與安全的基石。美國堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。



美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）更數度表態支持日本。他20日也在社群媒體X表示，「對北京來說，脅迫是一種難以戒掉的習慣。不過，就像中國上次缺乏正當性地禁止日本水產品期間，美國力挺日本一樣，這次我們也會再次支持我們的盟友」。



日本高市首相說台灣有事，日本會以存亡危機知名出兵，頓時採到中國領土主權的紅線，引起中國強烈反彈，雖然中國九三閱兵展現了強勢武力，但回顧歷史中國鮮少主動使用武力對付外國政權，最近的一次是中印邊防之爭，雙方以丟磚頭、拳腳鬥毆就忽悠過去。對日本，中國尤其在歷史上都是輸家，早期的倭寇到日本佔領東北，都是日本以小博大，中國損失累累!



這次日方首相直接以「台灣有事」挑釁中國，國際媒體及台灣主張台獨的政治評論，有中國是「紙老虎」之譏，咸認為最重不過是經濟上不給市場的壓力而已，過一陣子講幾句好聽的，一切又回歸平常。無論觀光、水產、稀土等限制，日本忍一忍就過去了。目前美國層級官員已經發聲站隊日本，中國更不可能升高武力恫嚇。



比較諷刺的是，這次鬥爭，「台灣沒事」!