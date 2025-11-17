「台灣有事」中日關係緊張 賴清德：中國應展現大國風範

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發中日關係緊張，中國在旅遊、外交與軍事領域對日本展開施壓。

不過前總統馬英九則批評高市早苗躁進，對此總統賴清德呼籲，我國應尊重日本國內政治，而中方行為嚴重衝擊印太和平穩定，希望中國三思。

賴清德回應，「我呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。」

台灣日本關係協會會長蘇嘉全認為，「日本各界對於中國這樣的挑釁，各界都非常的憤怒，對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。」

台日協會長蘇嘉全認為，日本對於中方的抗議、恐嚇已經習以為常，至於未來台日合作將朝全面正向發展。另外中國近期宣稱立案偵查民進黨立委沈伯洋，讓賴總統與立法院長韓國瑜隔空交鋒，賴總統也再向韓國瑜喊話。

賴清德表示，「希望韓國瑜院長能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害，面對境外敵對勢力的威脅，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」

民進黨立委沈伯洋回應，「真正已經被通緝的是中華民國的國軍，那請問中華民國的國軍現在被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？我相信大家的答案應該都是一樣的。」

沈伯洋指出，除了他，中方更已經對我國防部政戰局心戰大隊與資通電軍發布懸賞通緝，強調不分政黨都應譴責中國試圖延伸法律管轄權、羅織罪名的作法。

