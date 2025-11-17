「台灣有事」中日關係緊張 賴清德：請中國克制、三思

總統賴清德就中日關係惡化進行回應。（資料圖／翻攝自賴清德臉書）





日本首相高市早苗在上任前，就因「安倍派」立場讓中國警惕，上（10）月21日就任後，於近日發表「台灣有事，就是日本有事」言論，觸碰到中國敏感神經，雙方關係緊張惡化。今（17）日我國總統賴清德接受媒體聯訪時，除了呼籲國際社會持續關注此事外，也請中國要「三思」，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

賴清德表示，中國對日本進行複合式攻擊，已嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，同時希望中國克制、展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際次序軌道上，對區域和平穩定繁榮發展才有幫助，「請中國三思。」

賴清德指出，美國至日本大使館已公開發表聲明，肯定高市早苗的發言，有助於美日關係增進，也有助於區域和平穩定。賴清德呼籲國內政治人物，特別是在野黨，要尊重日本國內本身政治、注意區域發展，不應負面解讀日本的政治工作。

