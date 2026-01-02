「台灣有事」中日關係難回頭？路透：北京擬「加速拉攏南韓」

南韓總統李在明4日將訪問中國大陸，中方將以國是訪問規格接待，《路透社》引述分析人士表示，此舉正值中日因「台灣有事」關係緊張，北京有意強化與南韓雙邊關係，並在外交與經濟層面加深合作。

南韓總統李在明。（圖／美聯社）

報導指出，這將是大陸國家主席習近平與李在明，短短2個月內的第2次會晤，如此密集的高層互動相當罕見。分析認為，顯示大陸對鞏固中韓關係、推動經貿與觀光合作抱持高度期待。

報導引述分析人士指，習近平選在李在明訪問日本前，邀其國是訪問中國大陸，是一項「經過計算的外交布局」。南韓外國語大學政治經濟學教授姜俊英（Kang Jun-young）表示，「中國希望比過去更強調南韓的重要性」，「中國似乎已戰略性地判斷，讓李在明先訪中，再與日本舉行峰會，對北京較為有利。」

不過，中韓關係仍面臨複雜挑戰，包括中國大陸與美國的戰略競爭，以及擁核的北韓持續帶來不確定性，因為中國大陸仍是北韓最重要的盟友與經濟命脈。前南韓國防部次長、世宗研究所資深研究員申範澈（Shin Beom-chul）指出，習李會談可能觸及部分敏感議題，包括韓美同盟的現代化調整，而這些安排「顯然帶有牽制中國影響力的意圖」。

