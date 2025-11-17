「台灣有事」來了！中共無人機飛越台灣和與那國島間，日戰機緊急升空。圖／翻自日本防衛省X

日本防衛省自衛隊今（17日）發文表示，一架疑似中國無人機，在本月15日於日本與那國島和台灣之間飛行，隨後航空自衛隊戰機緊急升空應對。

防衛省今發布消息稱，本月15日一架據信來自中國的無人飛行載具，經確認在與那國島和台灣間飛行，隨後日本航空自衛隊南西航空方面隊戰鬥機緊急升空應對。

日前日本首相高市早苗在國會上答辯「台灣有事」，指出若危及日本並達「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊。此番言論隨即引發中國不滿，並不斷升級外交狀態，甚至呼籲中國國民勿赴日旅遊留學等。日本外務省官員也在今日前往中國，準備和中方進行協商談判，盼能進一步平息事態。不過，官房長官木原稔今在記者會上也表示，中國強烈制止中國人民勿往日本留學與旅遊，這與兩國領導人推進戰略互惠關係與區域穩定的方向，大相逕庭，木原盼中方能對這起事件做出「適切的回應」。

對於中國「封鎖對日旅遊與留學」政策，其實有不少日本網友表示「支持」，甚至是「歡欣鼓舞」。日本網友諷刺地直呼：「感謝中國！中國人最好不要來！」、「中國人太多了，乾淨旅遊地都被破壞了。」、「感恩中國，讓日本人可以開心國旅。」、「這政策太棒了！」



