「台灣有事」動用自衛權？日相重申立場不變 但認要「謹慎發言」

日本首相高市早苗日前表示若「台灣有事」，即大陸武力攻台情形，恐演變成「存亡危機事態」，日方將能行使集體自衛權，引發關注，高市今重申，不打算「撤回言論」，但將避免「就具體情況發表明確聲明」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）報導，高市早苗今在眾院預算委員會，面對立憲民主黨議員大串博志質詢時，做出上述表示。大串博志指出，高市日前稱「若台灣有事伴隨武力行使，可能構成『存立危機事態』。」他認為，「首相在國會的發言極具分量，也恐引起他國反應，應該調整說法。」

對此，高市回應指出，「因為提問涉及所謂『台灣有事』的情境，我基於最壞的情況作出答辯。」她強調，「究竟何種事態屬於『存立危機事態』，須根據實際發生時的具體狀況，由政府綜合所有情報後判斷。我的發言並未改變政府既有立場。」

高市說，「這是基於政府一貫見解的回答，沒有撤回或更改的打算。不過，今後我會反省，不再在國會中明確假設特定案例，今後我會更加謹慎。星期五的答辯不會作為政府統一見解。」

日本內閣官房長官木原稔今表示，高市的說法是一種「意向聲明」，「是否構成生存危機，將根據所有資訊和事件的具體情況進行綜合判斷。高市首相的言論正是基於此，並不改變政府目前的立場。」他強調，台海和平穩定對日本和整個國際社會至關重要，「我們一貫的立場是希望透過對話和平解決這一問題。」

