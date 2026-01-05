「台灣有事」即應體制建立！《日經》：駐韓美軍活動範圍擴大至朝野半島以外、緊盯北韓與中國

建立因應「台灣有事」體制，《日經》報導，駐韓美軍正將其活動範圍擴大至朝鮮半島以外，並要求韓國軍方在印度太平洋地區擴大角色，更要求日本增加貢獻。美國於2025年12月公布的《國家安全保障戰略》（NSS）將第一島鏈定位為防衛線，並要求日本提高防衛費。

駐韓美軍建立因應台灣有事的即應體制，同時緊盯北韓與中國

為了建立可即刻因應「台灣有事」的體制，駐韓美軍正將其活動範圍擴大至朝鮮半島以外。隨著中國對台灣的軍事壓力持續升高，駐韓美軍把印度太平洋納入行動範圍，不僅加強對北韓的嚇阻，也同步提升對中國的嚇阻力。

駐韓美軍司令官布蘭森（Brunson）於2025年12月29日在首爾市內、由美韓聯合軍司令部主辦的論壇上演說時指出：「韓國已不再只是被限定於朝鮮半島安全的存在。」

駐韓美軍近日在其官方網站公開一張「南北顛倒的東亞地圖」（The East-Up Map），明確以台灣有事為想定。為了依據「戰略彈性」運用部隊，布蘭森已指示在內部也使用這張地圖。

該地圖除標示北韓平壤外，也標示了北京、台北、馬尼拉、以及俄羅斯的海參崴等周邊主要城市的距離，藉此凸顯駐韓美軍在東亞的戰略優勢。

依據美韓同盟，駐韓美軍長期以來以嚇阻北韓為主要任務。1953年韓戰停戰後，美國為了防衛韓國而進駐。如今中國軍事擴張勢頭不止，使得駐韓美軍不得不重新檢討其行動範圍。

2025年11月訪問韓國的美國國防部長赫格塞斯在記者會上強調：「透過同盟維持朝鮮半島穩定、守護韓國的意志非常明確；但同時，也必須提升因應區域其他緊急事態的彈性。」

韓國政府則認為，駐韓美軍的駐留目的仍以朝鮮半島防衛為主任務，對於派遣至第三國持審慎立場。

「2027年侵台」的現實性升高

駐韓美軍之所以提高彈性、同時因應北韓與中國，背景在於台灣有事正逐漸具有現實性。

美國國防部於2025年12月23日公布的中國軍事力年度報告指出，中國軍方正「穩步推進」在2027年前建立可對台發動侵攻的能力。

目前約有2萬8,000名美軍駐紮韓國，司令部設於距首爾以南約70公里的平澤市基地「漢弗萊營」。從地理位置來看，該地不僅接近北韓，也鄰近中國與台灣。

布蘭森指出韓國的地理位置「北有北韓、西有中國，具備獨特優勢」，並表示「在西部海域可對中國海軍北海艦隊形成嚇阻」。

駐韓美軍目前正將多數部隊集中於漢弗萊營，以確保俯瞰整個東北亞的機動性。鄰近的烏山空軍基地與平澤港，使其在有事時更容易獲得兵力與物資支援。

此外，該地也可作為向亞洲其他地區派兵的中繼基地。平澤港通往黃海後，對面即是中國航空母艦「遼寧」的母港——山東省青島。從地緣政治角度來看，駐韓美軍位於平澤市的戰略意義極大。

2025年9月底，駐韓美軍將MQ-9「死神」無人機部署至韓國西部的群山美軍空軍基地。過去僅為訓練目的短期部署，此次則是首次常態駐防。

除監控北韓動向外，未來也可能投入於黃海對中國的監視任務。

意識「第一島鏈」

美軍特別重視自沖繩、台灣延伸至菲律賓的「第一島鏈」。近來中國軍方已頻繁越過第一島鏈，在包含小笠原群島、塞班島、關島在內的「第二島鏈」太平洋海域活動。

（戰略重要性日益提升的「第一島鏈」）

從中國角度看，第一島鏈是近海防衛線；對美國而言，則是阻止中國進入太平洋的封鎖線。駐韓美軍相關人士強調：「韓國是第一島鏈上，將（中國）船艦固定在近海、不讓其進入外洋的理想『錨點』。」

期待韓國更積極參與

美國也要求韓國軍方在印度太平洋地區擴大角色。布蘭森於2025年12月19日接受軍事媒體訪問時指出：「韓國對於印度太平洋的和平極為重要。」

他表示：「希望看到韓國軍方更積極擴大活動範圍，不僅限於朝鮮半島，而是參與更大規模的演訓與區域行動。」

川普政府已同意韓國建造核動力潛艦。2025年底訪韓的美國海軍作戰部高層對此指出：「這些潛艦被用來牽制中國，是很自然的推測。」

為了降低自身在東亞安全上的負擔，美國也要求日本增加貢獻。美國於2025年12月公布的《國家安全保障戰略》（NSS）將第一島鏈定位為防衛線，並要求日本提高防衛費。

（圖片來源：三立新聞）

