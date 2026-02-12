「台灣有事」導火線岡田克也落馬！謝金河曝他家是大財團 西進中國股價慘況曝光

日本眾議院改選落幕，在野黨組成的「中道改革聯合」吞下慘敗，從167席變49席，其中質詢首相高市早苗「台灣有事」的12連霸日本議員岡田克也同樣落馬。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，岡田出身日本永旺集團，家族事業在中國，他也自然而然成為中國代言人，「台灣有很多岡田這樣的政治人物及財團，岡田這次落選，是台灣很多人的一面鏡子！」

謝金河表示，日本大選落幕，除了高市旋風、小泉進次郎、小野田紀美等新世代快速崛起外，這次親中派政治人物慘敗，也給大家上了寶貝的一課，這其中最有代表性的，是中道聯盟的最高顧問岡田克也。

謝金河指出，岡田在三重三區的選舉區以90087票，輸給自民黨石泉正敬的99168票，慘遭滑鐵盧。岡田出道以來，換過5個政黨，他是菅直人、鳩山由紀夫時代的紅人，擔任過外相，也是小澤一郎的重要政治夥伴。

謝金河說，這次他是中道聯盟的核心，在野田佳彥當首相的年代，岡田是副相兼行政改革擔當大臣，一直以來都是日本重量級政治人物。這次為什麼他特別有指標性？因為去年11月7日，就是由岡田質詢高市，引出「台灣有事日本有事」，誘發日本存立危機談話的關鍵人物。岡田並要求高市收回談話，他的態度強悍，充滿著北京代言人的論調。

謝金河直言，這次開票，他宣布落敗「說是假消息害了他！」其實整個中道聯盟是慘敗的，席次從上次的167席縮到49席，自民黨贏來的席次正是中道聯盟輸掉的，這也是日本民意選擇站在高市這一邊，「他們大聲向中國說不！岡田正是那個親中派代表人物。」

謝金河提到，財經作家印和闐在岡田落敗後，很快翻出當年他率團來台灣晉見前總統馬英九的照片，「又出現一次經典的死亡之握！」其實岡田從政以來12連霸，從未遭到敗績，這次落榜格外引人矚目；政壇老將83歲的小澤一郎也出局，前任首相石破茂這次講話也很酸，很多候選人都不要他站台。

謝金河指出，岡田的家族是日本永旺集團，他的父親曾經是AEON董事長，永旺在日本有Aeon Mall及Aeon Style，據點遍佈全日本，目前股價2238日圓，市值6.19兆日圓，在日本有很大的影響力，岡田家族財力雄厚。

謝金河表示，90年代日本也出現西進熱，那個年代，台裔日本作家、「日本股神」邱永漢帶領日本企業前進中國，八百伴、永旺都在那個年代到中國設立據點，只是八百伴很早就收了；永旺中國後來在香港上市，股價一度到24.95港元，如今只剩下0.295港元，美好的時光已過。這也讓他想到，當年在上海一定會去造訪的小南國，如今股價剩下0.018港元，看起來快收攤了。

謝金河直言，岡田家族事業在中國，他也自然而然成為中國代言人，過去這個角色呼風喚雨，如今出現很大變化，「台灣有很多岡田這樣的政治人物及財團，岡田這次落選，是台灣很多人的一面鏡子！」

