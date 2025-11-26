「台灣有事」引發中日緊張 高市：發言無超出政府立場、並無認定台灣法律地位

日本首相高市早苗再度被追問先前的「台灣有事」發言。（取自X@takaichi_sanae）

日本首相高市早苗今（26日）出席任內首次黨魁辯論時，再度被追問先前於國會答詢時提到「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的相關發言。高市表示，當時的回答是依照被詢問的具體情境作答，內容完全符合政府的既定見解。並指出，日本與台灣維持的是非政府間的實務關係，而日本自《舊金山和約》以來，已放棄對台灣的所有權利與許可權，沒有立場認定台灣的法律地位。

面對質疑 高市是否曾逾越政府既有立場？

立憲民主黨代表野田佳彥批評，高市身為自衛隊最高指揮官，部分言論不宜任意公開，認為她在11月7日的答辯過於輕率，造成日中關係降溫。野田並在辯論後受訪指出，因當天高市已不再重提細節，他認為這「實質上等同撤回」。對此，高市則回應，自己只是依照問題中所設定的情境誠實作答，而非主動提出個人主張。

存亡危機事態如何判定？由誰決定？

針對外界關注的「存亡危機事態」判定標準，高市重申，是否構成此級別威脅，將視實際發生的事態、具體情況及所有可取得的情報，由政府綜合判斷。她強調，政府方針已多次說明，「立場無所增添，無所增減」。

中日關係降溫是否負起責任？

在辯論中，高市也談到日中關係，表示透過對話建立「穩定且建設性」的關係，是她身為首相的責任。她引用近期中日領袖會談中確認的方向，包括在共同戰略利益基礎上，推動更全面的互利合作。對於是否因自身發言讓關係惡化，高市表示，雙方已有共識，若有任何關切或問題，都可透過領袖層級的溝通解決。

高市並說明，之所以在預算委員會上回答得較具體，是因提問者明確設定了「台灣有事」的情境，若只重複既有政府說法，可能導致會議停擺，因此才會在限定範圍內回應。

