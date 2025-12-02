「台灣有事」恐失成立基礎? 遠藤譽警告：美軍馳援台海機率正在下滑

中共對台灣的威脅不斷。圖為解放軍兩棲登陸演習。 圖 : 翻攝自中國軍網

[Newtalk新聞] 美國總統川普此次重回白宮執政後，對台政策走向出現明顯轉變，據日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽發表的最新評論文章指出，若台海爆發軍事衝突，在現行政策架構下，美軍實際出動援助台灣的可能性正持續降低，甚至可能讓日本政府主張的「存立危機事態」失去成立基礎。

遠藤譽指出，美國自 1961 年設有「總統撥款權」（PDA），允許總統在未經國會同意下，直接對特定國家提供無償軍事物資。台灣原本不在適用範圍內，直到 2022 年底通過的《2023 年國防授權法》（NDAA 2023）納入「台灣強化韌性法案」（TERA），才正式開放對台無償軍援，並規劃 5 年內最高可提供 100 億美元支援。

據遠藤譽整理的公開數據顯示，拜登政府任內僅 2023 年至 2024 年兩年，就已對台進行多達 19 次的軍援與軍售，其中 3 次為無償軍事援助；反觀川普第二次上任後，至今僅出現 2 次對台軍售紀錄，且全數為合約性質，並未有任何無償軍援案。

美國陸軍上（11）月已向雷神公司授予一份軍售合約，內容為替台灣生產「國家先進地對空飛彈系統」（ NASAMS ）火力單元。 圖：翻攝自Ｘ／@TaiwanMonitor

其中，上（11）月公布的 NASAMS 防空系統相關裝備，實際交付時間最早也需等到 2031 年；另一筆 11 月 13 日的軍售內容，則僅限於零組件。遠藤譽直言，川普再次上任後，「對台 PDA 無償軍援已完全歸零」，出現斷層。

遠藤譽進一步引用《華盛頓郵報》報導指出，川普已在內部會議中否決一筆原擬對台提供的 4 億美元軍事支援案，並同步延後部分武器出售。報導分析，川普顧及與中國進行貿易談判，以及為安排 APEC 美中峰會鋪路，不願在此時作出「刺激中國」的舉動。

據報導指出，川普對台政策的邏輯與對烏克蘭如出一轍，傾向要求盟友「自行付費購買武器」，拒絕提供無償軍援，並認為台灣作為「高度繁榮經濟體」，理應自行負擔防衛支出。報導亦揭露，川普這次任內不僅中止美台高層防務官員會談，也曾要求賴清德取消過境美國的行程。

遠藤譽分析，2022 年底 TERA 正式啟動後，中國隨即在同年 12 月 25 日發動大規模對台軍演。圖為解放軍艦示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 墨寫東瀛話春秋

遠藤譽分析，2022 年底 TERA 正式啟動後，中國隨即在同年 12 月 25 日發動大規模對台軍演，其規模甚至超過裴洛西訪台時的軍事行動。她指出，川普顯然將此類軍事反應視為「高風險變數」，因此更不願再提供任何可能引爆台海危機的軍事支援。

遠藤譽直言，若台海發生緊急事態，僅就目前川普的實際作為判斷，「美軍出動援軍的可能性極低」，也將直接影響日本政府內部對「存立危機事態」的戰略評估。

除了軍援中斷，遠藤譽也點出台灣高度關切的 F-16V 戰機交付問題。據她整理，台灣於 2019 年在川普第一次任期內與洛克希德馬丁簽訂採購 66 架 F-16V（Block70）戰機的合約，原訂今年交付 28 架、2026 年再交付 38 架，總金額高達 2400 億元新台幣。

美軍F-16戰機示意圖。 圖 : 翻攝自環球網

然而截至目前，首批戰機仍「一架未交」，引發輿論不滿。台灣去年 10 月更出現「是否遭美方欺騙」的質疑聲浪，並要求國防部說明責任歸屬。

遠藤譽也披露，首架台灣版 F-16V 已於今年 3 月舉行交付儀式，台灣國防副部長與駐美代表也到場出席，但該型機至今仍未實際抵台。她認為，關鍵轉折點在於 4 月美中關稅戰正式升溫之後，川普對「避免激怒習近平」的顧慮明顯上升。

她直言，若戰機如期交付，勢必引發中方強烈反彈；若繼續延宕，則已構成合約違約，台灣卻難以啟動實質抗議，使 F-16V 成為「美中博弈中的談判籌碼」。

遠藤譽最後示警，目前台灣正處在「被納入美中交易計算」的高度不確定狀態之中，而這樣的戰略模糊，不僅牽動台海安全，也將直接左右日本對區域戰爭風險的整體判斷。

