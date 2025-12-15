「台灣有事」效應擴大！北京逼日退將岩崎茂辭行政院顧問，制裁手段曝光

日本首相高市早苗日前在國會提到「台灣有事」相關言論，引發中國強烈反彈並採取多項反制措施，日前台灣媒體報導，北京施壓要求日本前統合幕僚長岩崎茂解除台灣行政院政務顧問，但岩崎茂仍願意擔任我方政務諮詢對象。對此，中國外交部15日宣布，對岩崎茂採取反制措施並自2025年12月15日起實施。

中國外交部15日指出，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂公然同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施：

一、凍結其在我國境內的動產、不動產和其它各類財產；

二、禁止我國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

三、對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

岩崎茂的任期為一年，行政院政務顧問為不定期出勤。對此，政院人士表示，感謝岩崎茂先生願意擔任無給職政務顧問，長期為政府提供建言，未來也希望岩崎茂政務顧問持續為政府施政提供專業意見與建議方向。

岩崎茂曾任自衛隊航空幕僚長，2012年1月至2014年10月出任統合幕僚長（相當於參謀總長），退任後擔任防衛大臣政策參與，2023年更獲頒日本政府的「瑞寶大綬章」，表彰其卓越貢獻。岩崎茂在日本軍界、政界與經濟界擁有廣泛人脈與影響力。



日媒《朝日新聞》今年3月報導，岩崎茂受聘擔任台灣行政院政務顧問一事，反映出台灣有意在安全保障領域加強與日方的關係，然而，此舉可能也會招致中國的反彈，後續仍有待觀察。

北京為反制「台灣有事說」，除升高對日壓迫外，也鎖定岩崎茂，試圖打擊台日關係。據報導，岩崎茂退任後，多年擔任日本某企業顧問，該企業因在中國有廣泛的經營業務，而遭施壓要求解除岩崎茂顧問一職，否則將影響在中國發展的市場。



