「台灣有事」日本不會出兵協防！台海若開戰 專家曝自衛隊核心任務

國際中心／林昀萱報導

高市早苗「台灣有事論」引起中國強烈反彈。(圖／翻攝自高市早苗臉書)

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵協防台灣，發言引起中國強烈反彈。不過，專家直言日本將不會為台灣而戰，點出台海危機中日本自衛隊的核心任務。

高市早苗「台灣有事即日本有事」說引發討論，中國駐大阪總領事薛劍更脫序放話，揚言要斬首高市，言論震驚日方，也讓中日緊張關係升溫。中國近日罕見發布「禁日令」要中國公民「近期暫勿前往日本」，並停止水產品進口；日本駐中國大使館也發布「安全對策」呼籲日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

日本海上自衛隊。圖為令和元年與美軍聯合演習畫面。（圖／翻攝自日本海上自衛隊官網）

中日緊張，外界關注台海危機日本自衛隊是否會出兵保衛台灣。據《日經亞洲》報導，美國智庫蘭德公司（RAND）日本研究負責人霍南（Jeffrey Hornung）表示，日本不會踏上台灣本土作戰，因這超出日本的法律規範，自衛隊在台海衝突中的關鍵任務在於保護支援美軍，包括護航美國軍艦、提供空中掩護等、支援反潛作戰、追蹤中國艦艇等，讓美軍可以將軍力集中在作戰層面、完成防衛台灣的任務。

霍南強調，美軍進入台海屬於遠距「客場作戰」，因此日本自衛隊對於台海衝突影響相當大，即使不直接出兵守衛台灣，對美國的協助仍相當關鍵。

