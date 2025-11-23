「台灣有事」日本來真的！計畫在距台最近的與那國島，設飛彈部隊。圖/ 小泉進次郎X

日本防衛大臣小泉進次郎在本月23日，前往日本最西端、位於沖繩縣的與那國島，對陸上自衛隊在與當地的駐軍進行視察。小泉同時也提到，日本當局正在計畫於距離台灣最近的與那國島，進行飛彈部隊的部署，因此他也趁著此行，向當地村里長說明飛彈部署的相關問題，並希望獲得村民的支持。

據日本《NHK》報導，小泉進次郎指出，日本當局正計畫在與那國島駐屯地部署飛彈部隊，他強調次舉是為了守護島嶼安全，並有助降低日本遭受武力攻擊的可能性。小泉說，外界有聲音稱部署飛彈基地，會造成地區緊張提高的說法，「這是毫無根據的」。

小泉也表示，他理解與那國島內對於飛彈部隊部署一事，有多種聲音，防衛省將持續傾聽島民的聲音，他也會負責做好說明，以及妥善地提供資訊。同時小泉也和與那國町長上地常夫會面，向其說明部隊部署的相關事項，小泉也稱目前正穩定推進部隊部署的準備工作，未來也將把具體的設立時程，告知當地居民。

與那國島僅距離花蓮約110公里，也是日本距離台灣最近的國土。小泉日前在YouTube節目上曾提到，中國已經不諱言說要統一台灣，而日本基於維護自身和平與區域安全，有必要重整日本自己的防衛力。此外，陸上自衛隊分別於2016年、2019年和2023年在與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。未來，日方計劃在與那國島部署地對空飛彈部隊，配備03式中程地對空飛彈，用於攔截敵機和巡航飛彈。



