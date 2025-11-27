地方中心／綜合報導

花蓮洪災後，不少義煮團進駐，就連來自日本的小笠原魂美，也沒缺席，為了感謝台灣311的援助，他連續12年來台義煮，還用生澀中文，說出「台灣有事」、日本有事」，另外，微笑單車今天也進駐，吸引大批民眾體驗，還有人說，天天都要來騎。

剛蒸好的米飯，放進模子裡，仔細捏著咖哩飯糰的，是來自日本岩手的小笠原魂美，為了回報台灣在311地震的恩情，特別到光復鄉義煮，吸引民眾大排長龍。公益活動發起人小笠原魂美：「那時候在那個311地震的時候，花蓮慈濟幫助日本很多，我一直記得這件事情，所以這次來到花蓮做這件事情，日本有事（台灣有事）。」

「台灣有事、日本有事」 日本民眾協助花蓮洪災義煮

公益活動發起人小笠原魂美，遠從日本來到花蓮光復鄉義煮（圖／民視新聞）





用中文說出台灣有事，就是日本有事，小笠原魂美從2012年起，每年來台環島義煮咖哩飯，為了方便志工品嘗，這回改成飯糰，巧合的是，他這次用的米，生產日期就是光復洪災當天。公益活動發起人小笠原魂美：「不是故意挑的，我看到發現的時候，也雞皮疙瘩起來了。」當地居民王女士：「日本就是一個311他感謝這麼久，我也很感動說真的，他們來當然我們也是感謝就是感謝，然後很暖心這樣子。」

「台灣有事、日本有事」 日本民眾協助花蓮洪災義煮

微笑單車進駐花蓮光復鄉（圖／民視新聞）

除了義煮，YouBike也進駐光復鄉，將設10個點、150輛車，還沒啟動，就有大批民眾來體驗。民眾林先生：「很好新的很好，比台北的還好，我會天天騎。」公共自行車系統公司協理蘇聖雄：「接到這件事到今天26號，所以我們在花了20幾天的時間，就把9個站全部都建好了，那剛剛處長也跟大家講，第10個站就會在我們光復糖廠。」微笑單車提出公益方案，前30分鐘免費，前4小時，每30分鐘只要12元，希望協助災區交通，讓光復更快恢復。

