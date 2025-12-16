「台灣有事」日本能行使集體自衛權？ 高市早苗重申立場這樣說

日本首相高市早苗今對日本行使集體自衛權的前提「存立危機事態」的適用範圍給出了限定性的解釋。（翻攝自高市早苗Ｘ）

日本首相高市早苗今（16日）出席參議院預算委員會，對日本行使集體自衛權的前提「存立危機事態」的適用範圍給出了限定性的解釋。她明確指出，構成存立危機事態的要件之一「與我國關係密切的其他國家」，「除了美國之外，其他國家符合的可能性相當有限」。此舉意在縮小日本基於集體自衛權行使武力的可能對象。

《共同社》報導，所謂「存立危機事態」，是指發生「針對與我國關係密切的其他國家的武力攻擊」，且政府判斷「我國的生存受到威脅，國民的生命、自由、追求幸福的權利有從根本上被顛覆的明顯危險」時。在這種極端情況下，日本才能作為集體自衛權行使武力。

針對在野黨議員追問台灣發生緊急事態是否將構成「存立危機事態」，高市首相迴避做出預先承諾或撤回相關答覆的要求。

高市早苗強調，台灣是否包含在適用對象內，「並非事先特定，而是將根據個別具體的狀況和實際發生的事態進行綜合判斷」。首相重申，政府的立場是一貫的，即對於任何事態的判斷，都將依據其對日本國家生存構成的實質危險程度來綜合決定。

