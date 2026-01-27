「台灣有事」日本若無作為... 高市早苗直言：美日同盟恐瓦解

日本即將舉行國會改選，但每日新聞最新民調顯示，首相高市早苗的支持率下滑，上任後首度跌破六成。而高市在節目中表態，如果執政聯盟沒有拿到過半席次，她會立刻下台，也重提台灣有事言論，表示一旦台海有事，美軍撤僑時遭到攻擊，日本如果沒有作為，美日同盟恐怕會瓦解。

日國會將改選 高市支持率下滑「首度跌破6成」

日本首相高市早苗在朝日電視台的節目中，再次提到台灣有事言論，表示台灣如果發生緊急事態，美軍撤離美日僑民遭到攻擊，而日本沒有作為，美日同盟恐怕會瓦解。

雖然高市上任以來民調維持在六成以上水準，不過日本每日新聞最新民調顯示，高市的支持率下跌一成、降到57%，針對高市解散眾議院，提前舉行改選，只有不到三成受訪者表達支持。

若執政聯盟沒過半席次 高市早苗：我會立刻下台

高市26號也首度表明，如果自民黨跟日本維新會組成的執政聯盟沒有拿到過半國會席次，她會立刻下台。CNN分析，高市在進行一場深思熟慮的賭博，儘管她的支持率相當高，但最近有所下滑，其所在的自民黨整體情況也不太好。

台灣有事言論讓中日關係快速惡化，除了在東京上野動物園出生的兩隻貓熊蕾蕾跟曉曉，提早一個月返回中國，讓日本面臨國內首度沒有貓熊的情況。同時農曆春節即將來臨，中國外交部稱日本最近治安不佳且地震頻傳，為了安全起見，呼籲民眾盡量不要前往日本。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／施佳宜

