「台灣有事」日與那國島部署飛彈？陸國台辦轟：外部勢力染指

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，日前日方宣布在與那國島部署中程飛彈，距離台灣僅110公里，大陸國台辦今抨擊，「決不允許外部勢力」染指台灣。

《人民網》報導，大陸國務院台灣辦公室今舉行例行記者會，發言人彭慶恩面對媒體詢問，做出上述表示，他指出，日本在與台灣臨近的區域部署進攻性武器，蓄意指造地區緊張、挑動軍事對立，「這一動向極其危險，《波茨坦公告》明確規定日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立專守防衛原則。」

彭慶恩表示，日本右翼勢力正極力突破和平憲法束縛，「在窮兵黷武道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。」他指出，我們決不允許外部勢力染指台灣，「決不允許日本軍國主義死灰復燃」。

與此同時，我外長林佳龍日前公開表示支持高市早苗，並要求台灣民眾多到日本旅遊、購買日本產品以表達支持，彭慶恩抨擊，台灣問題純屬大陸內政，不容任何外來干涉，「民進黨當局為了政治私利，對外部勢力卑躬屈膝、迎合討好，翻炒充斥冷戰思維的第一島鏈概念，蓄意升高兩岸對立對抗，只會讓台灣陷入兵兇戰危的險境。」

