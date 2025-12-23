台灣有事！日議員訪台赴中山站獻花 悼念逝者

誠品南西外，同樣堆滿白色花束與卡片哀悼。（圖／東森新聞）





事發第五天，案發現場依舊有民眾送來悼念花束。除了北車M8出口樓下捨身救人，誠品南西外同樣堆滿白色花束與卡片哀悼，就連剛好來台出差的日本議員，也來到現場獻花悼念。民眾說，每個人都是媽媽的寶貝，就這樣不見了，真的心很痛。

一大早，北市南西誠品外堆滿白色花束與手寫字條，全都是在悼念，這起張文隨機攻擊事件中，不幸喪命的蕭姓騎士及王姓男子。民眾跪地、雙手合十，現場氣氛相當沉重。

悼念民眾：「剛發生的時候，我正停在前面，覺得很難過，上班前過來放個花，因為下班比較多人，想說上班順路，過來跟他們說個話。」

民眾從沒想過，這樣的事情會離自己這麼近。還有日本議員來台灣進行考察交流，也特地到現場獻花悼念。

日本議員上畠寬弘：「我們日本人也希望，能與台灣的各位一同分擔哀痛，並由衷祈願罹難者能夠安息。」

他也表示，平時深愛的台灣，發生這樣的憾事，讓許多日本人感到非常錯愕與悲傷。而在台北車站M8出口，同樣也有來自中國民眾的悼念。

中國民眾：「每個人都是媽媽的寶貝，為什麼會遇到這種事，每天都在跟媽媽問候早安的孩子，就這樣不見了，真的心很痛。」

這名中國籍阿姨，連續兩天一早就到現場，用微信直播，講著講著也哽咽泛淚。雖然不免被質疑是利用事件蹭流量、賺打賞，但她強調，自己是出於善意，只希望更多人為英勇的余家昶先生悼念。

現場花束一天比一天多，不少民眾感謝余家昶先生在這條平凡的上下班路上，捨身救人。

悼念民眾：「北車是我每天必經的路，余大哥這樣犧牲奉獻救人，表示一點心意，感謝他。」

悼念民眾：「當下情緒蠻複雜的，就是如果沒有余大哥制止，可能事情會更嚴重。」

北捷攻擊案震驚社會，悲痛情緒難以撫平，只希望這片沉重的陰霾能夠早日散去。

