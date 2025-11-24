「台灣有事」最前線！日防相視察與那國島 宣示意味濃厚

國際中心／許智超報導

日本防衛大臣小泉進次郎23日視察陸上自衛隊與那國駐屯地。（圖／翻攝自小泉進次郎 x平台）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高。日本防衛大臣小泉進次郎昨（23）日親自飛往問沖繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐屯地，距離台灣僅111公里，被視為「台灣有事」時日本的第一線防衛據點，宣示警告意味濃厚。

與那國島位於日本最西端，距離台灣僅111公里，被視為日本最前線防衛據點。綜合日媒報導，小泉進次郎23日前往與那國島自衛隊駐屯地視察，在高市早苗的「台灣有事」答詢引發日中對立，使得小泉此行更具象徵意義。

小泉進次郎此次視察與那國島，是為了向國內外清楚傳達日本強化西南防衛的政策，同時試圖爭取地方支持，以推動後續基地與裝備部署。他視察後受訪，表示自己再次強烈認知到「必須守護國民的生命與和平生活，以及國家領土、領海與領空」。

小泉進次郎此行也和與那國町町長上地常夫會面，推測是為了部署飛彈部隊。他強調，引進飛彈部隊「能夠降低我國遭受武力攻擊的可能性，不存在升高區域緊張的問題」，而日本正面臨戰後最嚴峻的安全保障環境，強化自衛隊的防衛能力至關重要，地方的合作也不可或缺，盼能審視推進相關工作。

小泉進次郎（右）也視察了距離台灣最近、擁有飛彈部隊的石垣駐屯地。（圖／翻攝自小泉進次郎 x平台）

此外，小泉進次郎也視察了距離台灣最近、擁有飛彈部隊的石垣駐屯地，視察負責應對敵方艦艇與飛彈的飛彈部隊，並與隊員家屬等人交流。

根據《中央社》報導，日本近年加速強化自衛隊在西南地區的部署，陸上自衛隊2016年在與那國島設置駐屯地，2019年在奄美大島與宮古島設置基地，2023年則在石垣島開設駐屯地。未來，與那國島還將部署地對空飛彈部隊，配備可攔截敵機與巡弋飛彈的「03式中距離地對空誘導彈」（中SAM），進一步提高防衛能力。

