「台灣有事」會波及日本？美國防部示警：1情況中共恐動用核武

中日關係緊張，日本首相高市早苗先前在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈。有日媒分析，中國反應激烈背後原因可能和美國智庫早前24種兵推結果有關，在模擬情況中，中國僅在2種情況下能夠獲勝。不過，美國國防部與日本退役將領認為，即使北京入侵失敗，戰火恐仍蔓延到日本領土，甚至中國可能會動用核武。

根據日本媒體《週刊新潮》報導指出，雖然「存立危機事態」這個詞不斷被拿出來討論，但真正了解「一旦台灣遭到入侵，日本會面臨什麼狀況」的人究竟有多少？多位專家模擬指出，中國以封鎖台灣海峽為開端，中台衝突可能向東海擴大，戰火甚至波及日本。

前統合幕僚長河野克俊表示，目前約有2萬名日本人居住台灣，一旦爆發戰事，民航機撤離幾乎不可行。他指出，屆時可能必須依據《自衛隊法》啟動「海外日本人保護措施」由自衛隊執行撤僑，但也須取得台灣方面同意。雖然牽涉台灣定位的政治問題，但若能獲得台灣當局理解與協調，自衛隊應有能力執行運輸任務。

前陸上幕僚長岩田清文指出，中國成功占領台灣的2種劇本，主要發生在特定條件同時成立的情況下，包括美軍在日本的事前部署延遲，或日本自衛隊未對美軍提供後勤支援與軍事防護支援。

岩田清文認為，「台灣有事」發生時，尖閣諸島（釣魚台列嶼）屬戰略要地，一旦台海局勢失控，中國海警或武裝漁船可能趁亂強行闖入周邊海域，提升危機風險。

岩田清文更引用美國國防部報告指出，若中國在台灣的軍事行動面臨失敗，並威脅到中共統治穩定，北京「可能考慮率先使用核武」，使區域局勢更形嚴峻。

此外，皇學館大學副教授、前外務省官員村上政俊也表示，台海爆發軍事衝突時，中國可能將駐日美軍基地列為打擊目標。若美軍基地遭飛彈攻擊，日本將被視為遭受武力攻擊，屬於日本可行使自衛權的「武力攻擊事態」。

