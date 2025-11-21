「台灣有事」熊本熊續抱台積電 知事將再來台招商：來自中國衝擊不大

「台灣有事」熊本熊續擁抱台積電，知事將再來台招商：中國衝擊不大。圖／翻自台積電臉書

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」讓中國跳腳，祭出一連串「建議」，包括建議中國人不要到日本旅遊留學，並禁止日本水產物進口中國。不過對於倚重台積電與台灣半導體事業的熊本政府來說，這次的中國政策衝擊，影響應不會太大。

熊本縣知事木村敬在本月19日記者會上指出，將於本月23日造訪台灣，並預計在24日訪問台積電的總部。木村表示，此行是要感謝台積電在熊本進行第二廠的興建，而他也將向台積電爭取第三廠的投資建設。這也將是木村繼去年8月以來，第2次訪問台積電總部。此外，木村知事還將出席熊本縣在台北針對半導體相關企業、所舉辦的招商研討會，希望能吸引台灣企業進駐熊本。

另外對於中國近日對日本的一連串封鎖政策與動作，尤其是觀光，木村表示，截至18日，有接獲一家飯店有多名遊客取消住宿。不過木村指出，就熊本縣的觀光數據來看，去年一整年熊本的外國觀光客共有147萬人，其中有14萬人是中國遊客，換句話說，佔總體外國觀光人數的10%。因此木村認為，雖然對熊本觀光有所影響，但相信影響不大。

不過木村也表示，熊本縣政府仍會持續關注後續發展，並相信部分經濟與留學狀況應會受到影響，他也希望高市政府能集結智慧解決問題。

高市早苗今在國會接受質詢時，也重申：「上個月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變。」她強調目前政府對於「存亡危機事態」的立場，也沒有改變。



