即時中心／綜合報導

近期中日因「台灣有事」爆發嚴重外交危機，中國祭出限制令，暫緩日本電影上映，並且呼籲國民不要前往日本旅遊；財信傳媒董事長謝金河認為，從近年中國旅客瘋狂湧向日本的情況來看，這種趨勢「恐怕很難阻擋」！

身體很誠實？近期日中雙方，因高市早苗一席「台灣有事」可能出兵參戰的言論陷入冰點；雙方外交官昨（18）天已經在北京展開首次磋商，但各持己見、沒有達成共識；預計今（19）天還會繼續談判。

另一方面，為加強對日本施壓，傳出中國要求包括《鬼滅之刃》在內的日本電影「提前下檔」，至於還沒上映的《蠟筆小新》劇場版等則「暫緩上映」。

廣告 廣告

此外，北京也呼籲國人不要前往日本旅遊，理由是日本近期出現針對中國人的攻擊行動，但並未舉出任何一起案例說明。

媒體人謝金河分析，中日「走在歴史分叉點上」，現在中國的旅行禁令、軍演恫嚇等，台灣人都很熟悉，但日本可能「很不習慣」。

考慮到近兩年中國都有七百萬人次赴日旅遊，即使官方喊話，「恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動」。

謝金河重申，「日本人一向內斂，含蓄，這次顯然是被激怒了！」美國駐日大使George Glass也在X上發文調侃，「感謝」中國進一步深化美日深厚友誼！這場雙邊交惡的戲碼，未來勢必牽動美，日，中，東北亞及台日關係的重大變化！





原文出處：快新聞／「台灣有事」爭議！中喊話別去日本 謝金河：很難落實

更多民視新聞報導

「台灣國力多強」看1指標？謝金河曝這現況：印證了

台股狂飆台積電撐場？謝金河點名1產業：今年更強

「台塑四寶」機會來了！謝金河點名「這一檔」先翻身

