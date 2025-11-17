「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中

日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。

這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表示，如果中國對台灣發動侵略，即所謂的「台灣有事」，根據情況發展，可能構成日本行使「集體自衛權」的「存立危機事態」。此言一出，立即觸動了北京最敏感的神經，這也是日本現任首相第一次針對「台灣有事即日本有事」做出明確表態，這也是日本傳統模糊戰略的一次重大突破。

新聞小辭典：存立危機事態 所謂「存立危機事態」是前首相安倍晉三在2015年推動修改安保相關法案時，創設的一個關鍵詞彙。根據日本的《和平安全法制》（即安保法案），當「與日本有密切關係的他國遭到武力攻擊，從而導致日本的存亡受到威脅，國民的生命、自由及追求幸福的權利有從根本上被顛覆的明確危險」時，即構成「存立危機事態」。 在此情況下，即便日本沒有直接受到攻擊，自衛隊也可以在「必要最小限度」內行使武力，也就是所謂的「集體自衛權」。至於「台灣有事」是否適用於「存立危機事態」，一直是日本政壇與學界爭論不休的焦點。 反對者認為，輕易將台灣的戰事與日本的存亡劃上等號，將使日本面臨被捲入戰爭的高度風險；支持者則主張，台灣的地理位置扼守日本的海上生命線，一旦台灣被中國控制，日本的能源與貿易將面臨致命威脅，因此協防台灣就是保衛日本。

在高市發表「台灣有事」的看法後，中國駐大阪總領事薛劍一句「我們別無選擇，只能毫不猶豫地斬斷那骯髒的脖子」的社群媒體暴言，更為這場外交風暴火上澆油。針對薛劍威脅日本政府的言論，日本外務省隨即召見中國駐日大使吳江浩，表達嚴正抗議；北京也不甘示弱，外交部立即召見日本駐中大使金杉憲治，要求日方撤回高市的發言，並採取「實際行動」糾正錯誤。​中國外交部11月14日晚間更發布旅遊警示，罕見地呼籲中國公民「暫勿前往日本」，建議留學生「慎重考慮」赴日留學。

日本民意如何看待「台灣有事」

值得注意的是，儘管高市早苗的「台灣有事」言論引發爭議，但其內閣支持率卻居高不下。根據《朝日新聞》16日公布的最新民調，高市內閣的支持率高達69%，與10月上任之初的68%相比幾乎持平，更是歷代首相中屈指可數的高水準；《共同通信社》的民調也顯示，高市內閣的支持率微幅上升至69.9%。

尤其針對高市早苗主張「台灣有事」可能構成行使集團自衛權的「存立危機事態」，共同社的民調指出，有48.8%的受訪者表示「贊成」、44.2%的受訪者表示「反對」；《朝日新聞》的民調則顯示，有43%的受訪者對高市政府改善中日關係抱持期待，不抱期待者則有44%，兩者幾乎相當，顯示日本輿論的分裂狀況。《朝日新聞》也分析，高市內閣的高支持度，主要與日本民眾認同政府對抗通膨與高物價的經濟政策有關。

金井正彰銜命赴北京滅火

正當中日外交口水戰升溫之際，17日一早傳出日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰銜命訪問北京。日本媒體指出，金井此行肩負多重任務，一方面既要為高市的發言滅火，也要向中方傳達日方底線，更要嘗試為瀕臨失控的雙邊關係建立「護欄」。

《日本放送協會》（NHK）與《每日新聞》指出，金井預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談。日方消息人士透露，金井將在會談中向中方詳細解釋，高市首相的國會答詢並未改變日方對「台灣問題」的一貫立場，即維持1972年《日中共同聲明》框架，他也將重申希望透過和平對話解決「台灣問題」，強調台海和平穩定對日本乃至整個區域的重要性。

此外，金井也將針對中國總領事薛劍的威脅言論再次提出強烈抗議，傳達日本國內要求其離境的聲音，敦促中方採取「適當措施」。更重要的是，日方將明確表達，即便雙方在特定議題上存在立場差異，也不應該影響到兩國間正常的人員往來與經濟交流，此一訴求顯然是針對中國發布旅遊警示與留學警告的反制。NHK指出，由於中國外交部呼籲中國公民避免前往日本，日方認為事態不宜進一步升級，將透過外交管道，冷靜觀察中方反應。​

