「台灣有事」發酵？東京池袋鬧區驚現一幕 日網友讚：中國人別再來
近期，由於日本首相高市早苗的「台灣有事」說法，中日雙邊關係瞬間急凍。中國官方頻繁喊話要求民眾暫緩赴日旅遊計畫，結果近期日本社群平台開始流傳一些讓人吃驚的畫面，過去最仰賴陸客的東京熱門景點池袋，居然在平日下午出現「空無一人」的奇特景象，讓不少網友紛紛表示難以置信。
一名日本網友在社群平台X發文，並附上一張池袋街景照，好奇中國遊客是否都消失。他幽默表示現在的池袋既寧靜又舒適，邀請大家趕快來玩。他在留言區特別註明照片在19日下午近3點拍攝，強調絕非清晨或P圖。貼文一出，留言區瞬間湧入超過800則討論，不少日本網友驚呼「意外感到舒服」，但也有人擔憂中日情勢緊繃，會嚴重衝擊到日本的觀光產業。
貼文底下湧入大量回應，有網友樂見這種「清靜」，直言「終於可以好好賞楓，不用再人擠人」「中國人少了，日本治安就變好了」「希望他們不要再來」，還有長期居住在日本的華人朋友也透露，對現況感到非常開心。另一方面，也有人提到池袋因為聚集太多中國商家，導致環境顯得雜亂，還曾目擊到「比貓咪還大的老鼠」光天化日之下在街上跑。
不只是東京，包含石垣島、京都、大阪等知名旅遊勝地也傳出中國旅客人數銳減，有旅客留言佐證，最近在石垣島和關西國際機場，幾乎只見到日本人、歐美背包客、台灣和韓國的遊客，中國旅客幾乎絕跡。還有民眾對京都市區的觀光人潮明顯減少而感到開心，就連電車也不再擠滿人，讓人找回了「久違的輕鬆感」。
然而，觀光業者則持不同看法，在留言區發出警示，中國客源是重要的消費支柱，消費口袋很深，一旦人流持續銳減，無疑將對零售、旅宿及餐飲業造成實質的經濟打擊，他強調並非所有地區都撐得住這波觀光寒流的考驗。
