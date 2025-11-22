「台灣有事」答詢引中國強烈反彈、經濟施壓...高市早苗再強調：政府立場一貫

日本首相高市早苗日前於國會的「台灣有事」論引起中國強烈不滿，甚至對日進行「經濟施壓」。對此，高市早苗昨（21日）表示，「上月底我與習主席（中國領導人習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」。同時，高市早苗強調，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

高市早苗本月7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」，中國使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。該言論引起中國當局激烈反彈，採取一連串對日施壓措施，包括停止日本水產品進口等。

廣告 廣告

綜合日媒報導，有關「台灣有事」當天的答詢內容，高市早苗在首相官邸受訪時表示，「怎樣的事態屬於（存亡危機事態），政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊做出判斷」。她強調，「政府的立場是一貫的」。而針對是否撤回言論，高市早苗並未回應。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

高市早苗在日本政治光譜脫穎而出！張景森點出「意志貫徹型」領導風格有「3核心能力」：給台灣政治領導提供建設性啟發

挺高市早苗美國務院加入戰局！主動表態支持「美日同盟」：反對武力改變台海現狀