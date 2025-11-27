「台灣有事」續抵制！中大使館深夜公告 再籲「避免前往日本」

即時中心／林耿郁報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國跳腳，雙方持續互不相讓；昨（26）天深夜，中國駐日大使館發出公告，「再次提醒」避免前往日本；為此中國東方航空已經宣布，取消部分飛往北陸石川縣小松機場的航班，但不願證實是否與近期的爭議有關。

還在抹黑？日相高市早苗「台灣有事」言論已過去20天，在中國堅持日本道歉、日方拒不收回相關言論的情況下，雙方持續交鋒；最新消息是昨天晚間10點多，中國駐日本大使館發出公告，「再次提醒」民眾注意人身安全。

駐日大使館聲稱「日本治安環境持續惡化」；據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件「逐年增加」，自56.8萬件增加至73.8萬件。拐賣、放火、殺人、搶劫、強姦、猥褻等重罪，由8,821件增長至14,614件，增長約65.7%。

另一方面，今（2025）年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月份「尤為突出」。近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷。因此再次提醒中國民眾，近期「避免前往日本」，去了也要加強自我保護。

對此，日本政府反駁中方說法「毫無根據」；日前外務省也秀出數據，證實涉及中國人的犯罪件數「不增反減」。不過在中方堅持施壓日本的情況下，已有許多日本民眾擔憂，將對旅遊業、各項交流產生影響。

例如《讀賣新聞》報導，中國東方航空25日無預警宣布，將停飛12月11、14、18日三天，往返石川縣小松空港的航班，理由是「營業問題」，並未證實是否與「台灣有事」有關；10月份，搭乘該航班的乘客數為3,312人。

日本政府觀光局估計，今年前十個月，中國赴日旅客數高達820萬人，為海外來客數最多國家；南韓、台灣則分別以766萬、563萬人分居二、三名；後續是否出現顯著變化？各界都在高度關注。

