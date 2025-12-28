「台灣有事」考量！美軍調整計畫 續留陸戰隊步兵部隊駐沖繩

編譯莊佳芳／綜合報導

「台灣有事」影響駐日美軍部署考量！

美軍原定將駐沖繩海軍陸戰隊步兵部隊轉移至美屬關島，並將其改編為具快速反應能力的部隊。但根據共同社報導，美軍已修改原計畫，繼續讓「第四海軍陸戰團」留在位於沖繩縣宇流麻市的海軍陸戰隊第三遠征軍麾下，報導指，這項修改是考量到台灣的突發事態，希望藉此維持對中國的威懾力。

美軍修改轉移部隊的計畫

以沖繩縣名護市等地的「施瓦布軍營」為據點的步兵部隊「第四海軍陸戰團」，將繼續隸屬海軍陸戰隊第三遠征軍，維持核心任務。然而，先前原本才在規劃，要讓第四海軍陸戰團轉移至關島，並縮小規模，改制為具有迅速反應能力的「陸戰隊濱海作戰團」（MLR）。

報導稱，修改內容已經寫入美國陸戰隊10月更新的文件「兵力設計」，此修改可能會對美日兩國政府先前已經達成共識的「駐日美軍陸戰隊移師關島計畫」產生影響。

美國海軍陸戰隊總部在接受共同社採訪時表示，為維護區域和平穩定，海軍陸戰隊需要展現對敵對勢力採取重大行動的態勢。

共同社分析，中國目前正迅速強化限制美國靠近近海的反介入／區域拒止（A2／AD）能力。知情人士透露，美軍內部因此對將步兵部隊從距離台灣較近的沖繩轉移至距離更遠的關島產生歧議。

美軍根據美日安保條約第六條駐留在日本，幫助維持區域穩定。（圖／翻攝自美國戰爭部官網）

審慎評估其他轉移方案中

報導稱，美日兩國為了減輕沖繩的負擔，雙雙同意將約9000名的海軍陸戰隊員轉移至海外，其中有超過4000人預計將移師關島，這項轉移計劃自2024年12月開始，已經有大約100名後勤人員已經開始移師到關島。

報導引述內閣官房長官木原稔說法表示，計畫的修改並未影響美日之間已經達成的共識。另一名日本政府官員則認為，海軍陸戰隊正在謹慎研究包括其他部隊在內的轉移方案計畫。

