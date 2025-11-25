「台灣有事」解釋再多都空話 大陸喊話日本重回一中原則

日本方面表示，已經多次向大陸方面解釋過，日本方面對兩岸立場未變，大陸外交部發言人毛寧表示，只要日方不回到一中原則上，那麼「解釋再多都是空話」。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發大陸方面強烈不滿，日本表示，已經多次解釋高市相關言論的要義，與日本政府的一貫立場。但大陸外交部發言人毛寧表示，日方所謂的一貫立場到底是什麼，日方從來解釋不清楚。毛寧說，這種重申就是一句空話，是在「虛化」與「掏空」一個中國立場。

毛寧表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，大陸已經多次闡明，高市的有關言論，嚴重違背中日四個政治文件精神，並從根本上，嚴重損害了中日關係的政治基礎。

毛寧指出，如果日方只是反覆重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，在行動上不斷越線，那這種重申就是一句空話。

毛寧表示，「一個中國原則」是國際社會不可動搖的普遍共識。如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，就應當明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神，並且承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。