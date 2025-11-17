「台灣有事」言論引發風波 日本外務省局長赴北京溝通

在日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈之際，日本外務省亞洲大洋州局長金井正彰於17日前赴陸訪問。日本政府似乎計劃透過外交管道冷靜評估中方的反應與立場。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

日中關係近期因高市早苗在國會的「台灣有事」相關答辯而引發緊張。大陸駐大阪總領事薛劍在社群媒體發表激進文章後，兩國互相傳喚對方大使提出抗議，外交爭端持續升溫。

據了解，金井正彰此行將與大陸外交部亞洲司司長劉勁松等人會談。預計金井正彰將向中方說明高市早苗的言論並未改變日本的既有立場，同時表達即使雙方存在立場差異，也應避免影響人員交流的看法。

廣告 廣告

另一方面，金井正彰可能會再次就大陸駐大阪總領事的社群媒體發文提出強烈抗議，並考慮到日本朝野要求薛劍離境的意見，再次要求中方採取適當措施。

日本政府認為，考慮到大陸外交部已呼籲中國公民避免前往日本，局勢進一步惡化並不理想。因此，日方計劃透過外交管道冷靜評估陸方的反應與後續動向。

延伸閱讀

川普稱盼與曼達尼會晤 「想辦法達成某種共識」

川普突轉態支持公開艾普斯坦檔案 眾議院將表決

好康沒了！韓媒：川普擬取消「武器研發費」豁免 日韓首當其衝