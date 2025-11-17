「台灣有事」言論引發風波 日本外務省局長赴北京溝通
在日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈之際，日本外務省亞洲大洋州局長金井正彰於17日前赴陸訪問。日本政府似乎計劃透過外交管道冷靜評估中方的反應與立場。
日中關係近期因高市早苗在國會的「台灣有事」相關答辯而引發緊張。大陸駐大阪總領事薛劍在社群媒體發表激進文章後，兩國互相傳喚對方大使提出抗議，外交爭端持續升溫。
據了解，金井正彰此行將與大陸外交部亞洲司司長劉勁松等人會談。預計金井正彰將向中方說明高市早苗的言論並未改變日本的既有立場，同時表達即使雙方存在立場差異，也應避免影響人員交流的看法。
另一方面，金井正彰可能會再次就大陸駐大阪總領事的社群媒體發文提出強烈抗議，並考慮到日本朝野要求薛劍離境的意見，再次要求中方採取適當措施。
日本政府認為，考慮到大陸外交部已呼籲中國公民避免前往日本，局勢進一步惡化並不理想。因此，日方計劃透過外交管道冷靜評估陸方的反應與後續動向。
北京嗆聲日本、軍演恐嚇 蘇嘉全：中國無所不抗議 最後都會無效
日本首相高市早苗針對台灣有事的發言遭到中方抗議，中國更宣布將在黃海進行實彈射擊。對此，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今（17）日表示，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係而言是霸權行為，他覺得日本政界對中國的抗議有種麻痺的感覺，中國「無所不抗議，到最後抗議都會無效」。自由時報 ・ 7 小時前
比安倍晉三更強硬？日學者：高市早苗擅於用語言營造「對手」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論延燒不斷，日媒引述日本學者認為，高市的發言風格不同於已故首相安倍晉三「模糊描述」，她直接性強、帶有高度敵對元素，透過語言建構出一個「對手」。中天新聞網 ・ 1 天前
日本外務省官員訪中就涉台言論協商 尋求平息事件
日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，使中日關係陷入緊張。日本共同社引述日本政府相關人士表示，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日訪問中國，將就相關議題與中方進行協商。中時財經即時 ・ 6 小時前
中國闖釣魚台海域「巡航」 總統：嚴重衝擊印太和平穩定
日中關係緊張加劇，繼中國日前宣布今天(17日)至19日於黃海部分海域實彈射擊後，16日又宣布海警將赴釣魚台海域巡航。賴清德總統今天強調，中國此舉嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲中國克制、三思，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。 日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」表態，強調若中國動武，日本可能行使自衛權因應。此言引起中國不滿，隨即宣布17日至19日於黃海部分海域實彈射擊，中國海警16日再發布訊息，稱1307艦艇編隊前往釣魚台海域「巡航」，並稱這是「依法開展的維權巡航活動」。 賴清德總統17日出席國家檔案館開幕典禮並在受訪時指出，中國對日本進行的複合式攻擊嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國克制、回到國際秩序軌道上。總統說：『(原音)呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣對區域的和平穩定、繁榮發展才有幫助。我們請中國三思。』 至於近期前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等藍營人士都批評高市早苗的發言，賴總統表示，美國駐日本大使已公開發表聲明肯定高市早苗的發言，認為這有助於增進美日關係，也有助於區域和平穩中央廣播電台 ・ 7 小時前
中日局勢升溫黃海實彈演練！賴清德點名中國：別成為麻煩製造者
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張，傳出中國下令海警啟動巡航釣魚...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導日本新首相高市早苗提出「台灣有事即日本有事」一說，展現堅定挺台立場；而此舉卻讓中國外交部相當氣憤，日前呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，中日對立升溫。未料，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱竟先後與中國同口徑，指稱高市言行躁進、兩岸問題輪不到外國政客指點江山等。對此，總統賴清德今（17）日直言，在野黨應尊重日本國內政治，不宜負面解讀。賴清德指出，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，且中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，回到以規則為基準的國際秩序軌道上，這樣對區域發展才有幫助，請中國三思。針對藍營批評高市早苗「躁進」，賴清德則說，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增進，也有助於區域和平穩定。因此，他呼籲國內政治人物，尤其是在野黨，應該尊重日本國內政治，也要注意區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。原文出處：快新聞／馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治 更多民視新聞報導天母火鍋店凌晨起火！鐵皮加蓋冒濃煙直竄天際 現場飄塑膠燃燒味普發一萬「ATM領現」今開放 若遇4狀況恐卡關領嘸錢台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視影音 ・ 7 小時前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 9 小時前
「台灣有事」中日局勢升溫 賴清德籲中國「展現大國風範」：勿成麻煩製造者
日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」就是「日本有事」，引發中國強烈不滿，並針對日本祭出旅遊和留學警告，中日緊張關係升溫。對此，總統賴清德今(17)日回應，呼籲中國應克制，展現大國的風範，不要成為區域和...華視 ・ 6 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 4 小時前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 6 小時前