｢台灣有事｣言論後率自民黨大勝 高市早苗：與中對話持開放態度

日本首相高市早苗剛上任時，一段「台灣有事」的言論引發中國強烈反彈，如今她率領自民黨在眾議院選舉拿下史無前例的316席，執政基礎更加穩固，對於中日關係，高市9號在記者會上重申，與中國對話抱持開放的態度。

高市早苗表示，「日中之間存在許多疑慮和挑戰，溝通顯得特別重要，我國對於與中國進行各種形式的對話持開放態度，雙方也在各層面正進行溝通，也會在持續溝通的同時，從國家利益的角度出發，冷靜且妥善地回應。」

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

《世紀血案》風波延燒！蕭美琴發聲：歷史傷痕提醒我們守護民主

高市早苗獲壓倒性勝利 盧秀燕恭賀：期待台日攜手面對挑戰

在野「中道改革聯合」慘敗 聯合主席野田佳彥、齊藤鐵夫宣布請辭