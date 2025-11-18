「台灣有事」言論要日給中國一個交代! 北京還狠嗆3個「絕不允許」

日本海上自衛隊最新潛艦「蒼鯨號」14日在兵庫縣神戶市的川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

[Newtalk新聞] 中國近日密集批駁日本首相高市早苗的「台灣有事」言論。在今 ( 18 ) 日的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧表示，中日關係出現目前的局面，根源於日本嚴重違背一個中國原則和中日四個政治檔案精神，破壞中日關係政治基礎。中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。

有記者提問，近期多名日本官員表示，日方正計畫修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語。媒體評稱，這將打破日本自衛隊長期以來淡化軍事色彩的慣例，對曾遭受日本殖民侵略的國家人民而言，如同在歷史傷口上撒鹽。請問發言人對此有何評論？

日本自衛隊。 圖 : 翻攝自星球調研室

對此，毛寧表示，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本和平憲法也確立了專守防衛的原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正極力突破和平憲法的束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。

毛寧還對日本政府強調了 3 個「絕不允許」 : 絕不允許日本軍國主義復活、絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序、絕不允許世界和平穩定再遭破壞。

有國際專家對此表示，日本在軍武上的發展，純粹是應對中國的武力擴張，中國海軍近年來大力發展海軍，福建艦航母才剛入列就又急著興建新的航母，對周邊的亞洲國家構成莫大安全威脅。

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自牛談琴