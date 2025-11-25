「台灣有事」說以來首次 高市早苗和川普通話

日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)今天(25日)和美國總統川普(Donald Trump)通話，討論了與中國的關係。這是自從高市首相有關台灣的發言引發與北京的重大外交爭端以來，雙方的首次對話。

高市早苗這個月稍早在國會答詢時表示，如果中國攻擊台灣，日本可能會採取軍事回應，此舉激怒北京，並採取包括抵制日本旅遊在內的措施。

川普24日和中國國家主席習近平通話，根據中國官媒新華社報導，習近平在通話中告訴川普，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。

川普和習近平通話後，在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，宣揚美中貿易談判取得的進展，但並未提及台灣。

高市早苗在今天和川普通話後告訴記者，川普簡單說明了美中關係近來的狀況，但拒絕透露進一步細節。

她並補充說，「川普總統提到他和我是非常好的朋友，他隨時都樂意接到我的來電」。

白宮並未立即回應對美日領袖通話的置評要求。

台灣行政院長卓榮泰今天表示，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，2,300萬的民眾沒有回歸的這項選項。

日本內閣官房長官木原稔(Minoru Kihara)今天在例行記者會表示，穩定的美中關係對國際社會極為重要，包括日本在內。

他拒絕針對習近平據稱向川普發表的台灣言論置評。