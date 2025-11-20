「台灣有事」說發酵中方禁日水產品進口、牛肉談判喊停「大熊貓恐也不租了」...但日方立場堅定「不撤回高市發言」民調也挺她！

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中方跳腳，隨即頒布多項反擊措施，中國政府昨日宣布再次禁止日本水產品進口，更停止正在談判中的日本牛肉進口協議，更傳出中國也不會再租借「大貓熊」給日本。不過，日方仍堅持依貫立場，未撤回高市早苗發言。

中國環球電視網（CGTN）記者20日下午在中國商務部例行記者會提問稱，高市早苗近日「涉台錯誤言論」，已經對中日經貿交流合作產生嚴重負面影響；中方是否考慮依據中國「反外國制裁法」等，對日本相關個人或實體採取經濟反制措施？

廣告 廣告

中國商務部發言人何詠前回應，近日，高市早苗公然發表「涉台錯誤言論」，從根本上損害中日關係政治基礎，「對雙方經貿交流合作帶來了嚴重負面影響」。中方敦促日方本著對歷史和中日關係負責任的態度，收回「錯誤言行」，切實履行對中承諾，為兩國經貿合作創造良好環境。

何詠前並說：「如果日方一意孤行，繼續在錯誤的道路上越走越遠，中方將堅決採取必要措施，一切後果由日方承擔」。

而根據日媒報導，中國昨日透過正式管道通知日本，宣布將禁止日本水產品，中國原本計畫恢復自2023年福島核廢水排放事件後，被禁止的日本水產品，並在本月首次進口北海道產帆立貝，結束近兩年的禁令，但高市早苗發言後，中方態度立刻轉變。

此外，正在進行中的日本牛肉進口談判，也因此被中方叫停；還有專家認為，中日緊張局勢持續，中方或許將不再租借大貓熊給日本。

中國外交部發言人毛寧表示，日本應對出口到中國的水產品承擔監督責任，保證品質與安全，但日本目前尚未提供必要的技術資料。

毛寧指出，高市早苗的言論引發中國民眾強烈反彈，現階段日本水產品即便出口，中國市場也恐無需求，警告若日方不撤回相關言論，中方將採取強硬對抗措施。

有消息指出，日本媒體與業界人士擔憂，中方下一步可能動用更關鍵的經濟手段，包括限制稀土出口，稀土是半導體與高科技產業的重要原料，若受限則恐將直接影響日本科技製造業。

就算中方限制手段席捲而來，日方態度仍堅定不變，中方雖要求日本撤回發言，但日本官房長官木原稔日前也重申，首相不會撤回相關發言「政府一直以來的立場不會改變」。另外，根據多家日媒製作民調指出，高市早苗民調都創下新高，高達70%，顯示日本民眾也支持高市早苗相關言論。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

中國對日「經濟施壓」...葉建揚憶921大地震「日本僅花18小時便派出救援」：台日友好26年前就存在...喊話「日本有難、台灣絕不缺席」！

賴清德民調持續低迷…徐嶔煌指「大罷免過後與民眾溝通有落差」…籲主要政策「需讓人民有感」：可以向高市早苗學習論述「找出讓支持者歡呼的亮點」