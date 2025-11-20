台灣有事「說過頭」？日語教師分析原文 揭日網2種反應

日本首相高市早苗「台灣有事」，日前拋出「台灣有事」言論。（圖／路透）

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢中，拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈不滿，中日關係惡化，風波持續延燒。《朝日新聞》19日引述官邸消息人士說法，坦言「不小心說過頭了」，對此日語教師周若珍分析原文後發表看法，並指日本網友有兩種反應。

根據《朝日新聞》報導，高市早苗在7日預算委員會上，針對台灣有事的答辯稱，可能構成日本「存亡危機事態」，超越日本歷代政府立場，引發中國大陸激烈反彈，祭出種種反制措施。據悉，她在此發言後向身邊的人表示：「不小心說過頭了」，一名親信幕僚更自責事前準備不足，對可能引發的反彈評估不夠周延，讓首相在未完全確認的狀況下答辯，感到非常懊悔。

對此，日語教師周若珍今（20）日在臉書粉專發文解釋，關於台灣媒體引用朝日新聞的報導，「（關於台灣有事）高市坦承自己不小心說過頭了」，朝日新聞的原文是「答弁後、首相は周囲にそう漏らしたという」（據說首相在答辯後向身邊的人這麼透露），然而向誰透露？這件事又是據誰說的？報導中並沒有提及。

周若珍目前觀察到日本網路上的反應有兩派，本來就討厭高市的人，全都引用這句話，要求高市收回之前的發言、道歉，甚至下台；而高市的支持者則是對這種來源不明的消息存疑。

