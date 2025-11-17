「台灣有事」說 中國證實日本外務省官員赴北京溝通

（中央社台北17日電）中國外交部發言人毛寧今天針對日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪中，可能就首相高市早苗「台灣有事」說與中方溝通回應，如果有消息中方會及時發布。但她除了仍強調日方應「收回錯誤言論」等舊調外，並聲稱中方對赴日者發布提醒「是完全合理的」。

中國外交部下午舉行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答媒體相關提問時，作上述表示。

毛寧首先對金井正彰今天訪中表示，「如果有消息我們會及時發布」。

她接著說，針對日本首相高市早苗的「涉台錯誤言論」，中方已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方「立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端」。

毛寧宣稱，一段時間以來，「日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網路上都有一些針對中國的極端和威脅性言論」，中方對此高度關切，有關部門發布提醒「是完全合理的」。

綜合日本富士新聞網（FNN）、日經新聞、日本放送協會（NHK）報導，金井正彰今天上午已經啟程前往北京，預計明天將與中國外交部亞洲局長劉勁松等人會談。

報導指出，金井屆時可能向北京當局說明，日本政府主張台海和平與穩定很重要的既有立場並未改變，即便雙方立場不同，也應該避免影響人員交流。

另外，日方也已經就中國駐大阪總領事薛劍的發文提出抗議，日本朝野部分人士認為應該要驅逐薛劍。報導推測，金井也可能在會談中，再度要求中方妥善處理此事。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1141117