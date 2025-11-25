「台灣有事」論戰延燒聯合國 日大使批中國「自衛權」說法錯誤

日本國旗與中國國旗，攝於2022年7月21日。路透社資料照片



中國向聯合國發出信函，宣示若日本「膽敢在台灣海峽進行軍事干預」，中國將堅決行使自衛權後，日本不甘示弱，於美東時間24日致函聯合國，指責中國稱日本在未遭受武力攻擊的情況下行使自衛權，此一說法實屬謬誤。

日本首相高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，駐聯合國常駐代表傅聰21日向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）致函，聲稱如果日本膽敢在台海局勢中進行軍事干預，將構成侵略行為。

對此，日本駐聯合國大使山崎和之24日同樣致函古特瑞斯，駁斥傅聰的相關說法，強調「日本政府的防衛基本方針，是採行『專守防衛』的被動防禦戰略」，指中國主張日本在未遭受武力攻擊下行使自衛權的說法實屬謬誤。

信函同時重申，日本對台立場自1972年《日中聯合聲明》以來從未改變，並表示期待台灣議題「能夠透過對話和平解決」。

此外，中國駐日大使館21日在社群媒體發文稱，《聯合國憲章》曾設立「敵國條款」，規定德國、義大利、日本等「法西斯或軍國主義國家」若有再次實施侵略政策的任何步驟，「中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權」。

對於中國暗示可藉「敵國條款」對日動武，日本內閣官房長官木原稔今日強硬回應稱：「無法接受中方這種與事實不符的主張。」

高市「台灣有事」的發言在日本政壇也掀起波瀾。在野的公明黨代表（黨魁）齊藤鐵夫質詢政府，是否維持關於「存亡危機事態」認定基準的既有見解後，日本內閣會議今日通過答辯書，強調高市發言並未改變政府既有見解，認為沒有必要對認定基準重新審視或再研議。

