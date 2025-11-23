「台灣有事」論持續延燒！北京震怒封殺日本藝文演出 多城活動突然「全面叫停」

高市早苗（左）和習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 本月稍早，日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發北京強烈不滿，中國政府已開始限縮日本藝文活動。德國《明鏡周刊》近日報導，中國政府已開始大幅限縮日本藝文活動，多場日本音樂演出、電影上映計畫在中國多座城市遭臨時叫停。

80 歲的日本爵士貝斯大師鈴木良雄（Yoshio Suzuki）原訂於北京演出，卻在彩排時，遭便衣警察當場叫停。主辦方負責人克里斯蒂安・彼得森—克勞森透露，警方明確通知：「所有日本人的演出全部取消。」鈴木及其五重奏為取得來華簽證已等待數月，最終卻在上台前被迫中止，主辦方形容樂隊「十分震驚、極度失望」。

據報導，本週已有約十場日本音樂人的演出在中國多城被取消，部分場館甚至接到警告，2025 年所有日本藝術家演出可能全面封禁。日本歌手 KOKIA 在北京原定演唱會也在開場前突遭喊卡，現場影片可見大批粉絲激動抗議、要求退款。

除了音樂活動外，多部日本電影原定於中國上映的安排也在本週接連被取消，文化封鎖範圍持續擴大。彼得森—克勞森表示，中國近期經濟疲弱，如此突然封殺日本藝文活動，將直接打擊服務業與消費市場，他舉例指出，許多粉絲因此取消機票與住宿，造成連鎖經濟損失。他強調，雖然網路上偶有反日情緒，但現場觀眾從未把政治帶進演唱會：「我從來沒遇過有人在這種場合談政治。」

而對此有明顯影響的還包括日本市區商圈的商家。自中國因中日外交爭端發布旅遊警告後，東京部分商家確實發現中國客減少，例如珠寶店、餐館及飯店。不過多數業者並未出現明顯憂慮。

東京一間珠寶店店主伊藤椎名（Shiina Ito）向《法新社》表示，雖然中國顧客稍減，但生意影響有限：「中國客人少了，日本客人反而更容易進店，銷售額基本沒下降。」

在熱門觀光區如淺草，仍可見大批各國遊客穿梭街道。依日本國家旅遊局統計，去年中國遊客人均消費額比其他外國旅客高 22%，也因此許多飯店、百貨、藥妝店專聘中文店員、提供中文服務。

