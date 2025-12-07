「台灣有事」論滿月 日企申請進口陸稀土延宕

日本首相高市早苗1個月前在國會提及「台灣有事可能構成日本存亡危機」，引爆陸日外交風波，並牽動日本國內論辯。日本資深媒體人士警告，日方如今需要尋找一個出口，來解開僵化的陸日關係。日媒還報導，日本企業近期申請自大陸輸入稀土的手續異常延宕。

曾任《朝日新聞》政治部編輯委員、現為時事評論員的星浩指出，高市的發言動搖日本過去10年的「模糊策略」。10年前安倍政府制定《安全法》，若台海衝突威脅日本，日方得以行使集體自衛權。然而，安倍、菅義偉到岸田文雄，多任首相皆避免詳述具體事態，以保留政策彈性並維持外交平衡。

星浩強調，日本須達成共識，即高市的回應是基於「模糊策略」，且欠缺謹慎。日本接下來的應對，預料將是避免談及台灣有事的具體模擬，同時尋求與大陸間的折衝。

當前，包括高市與大陸領導人習近平的高層接觸或部長級會晤，都難以期待。取而代之，可能是民間團體交流，或由前自民黨幹事長森山裕擔任會長的日中友好議員聯盟訪陸等機會，尋求化解。

此外，《讀賣新聞》7日報導，多名政府消息人士證實，日本企業近期申請自大陸輸入稀土的手續異常延宕。雖然尚未認定是北京刻意施壓，但官員坦承關注情勢發展。一名官員指出，大陸掌握全球7成稀土產量，若出口受阻，電動車、半導體、機械製造等產業恐遭衝擊。

大陸商務部本月4日曾批評高市的國會答覆，並稱若日本「單方面採取行動」，將採取必要措施。

星浩也提到，在大陸房地產市場走弱等背景下，陸方亦對日本投資抱持期待。他認為，要理清因高市的回答這一意外事件所引起的緊張局面，雙方政治領袖須展現智慧並付諸行動。