「台灣有事」踩中國4條紅線！專家：習近平視為政治羞辱

日本首相高市早苗日前在國會提及「台灣有事」，語氣強硬、立場明確，引起中國強烈不滿，中日的關係也變的緊繃。旅美中國問題專家鄧聿文指出，北京反應之所以如此激烈，並非單純因觸及敏感議題，而是踩中中國政治文化中最不能挑戰的部分「最高領導人的面子與權威」。他形容，高市此言對中國國家主席習近平而言，形同「背刺與政治羞辱」，因此北京必須掙回面子。









鄧聿文分析指出，高市這番言論等同一口氣踩破了北京的4條紅線。第一項，她以首相身分在國會公開談論「台灣有事」，被中國視為挑戰「一中原則」，公開否定1972年中日建交的政治基礎。北京長期將「台灣是中國不可分割的一部分」視為核心利益，高市公開對此鬆動表態，自然引發怒火。第二項，這樣的論述喚醒侵略歷史的集體記憶，讓不少輿論連結到日本軍國主義可能「借台灣問題重新包裝」的陰影，北京更擔心日本藉此推動自衛隊正常化，逐步打開軍事限制。

第三項紅線則是高市早苗在釜山中日峰會上當面向習近平表明希望穩定關係，回國不到一週卻語出驚人，讓中國高層認定她「說一套做一套」。鄧聿文直言，在中國政治邏輯裡，這樣的前後不一會被視為公開羞辱最高領導人，甚至質疑習近平的政治威望。北京外交部副部長孫衛東以「奉示召見」的高規格措辭約見日本大使，就是明顯訊號，顯示交涉指令極可能直接來自最高層，而非一般外交程序。

第四條紅線為破壞中國對外威懾的示範效應，若日本能公開觸及台灣問題，其他國家也可能仿效，使原本以中美為主的對抗局勢更加國際化，削弱中國在台灣議題上的掌控力。為避免此情況擴散，北京勢必要做出足夠強硬的反制，以遏止可能連鎖擴大的國際效應。鄧認為，接下來幾週，北京的反應不但不會降溫，甚至可能持續升級。若高市不收回言論，中日關係恐將被推入一個更漫長且不易逆轉的緊張階段。





