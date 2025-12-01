「台灣有事」遭波及？美智庫兵推最壞情況：日本恐4662人死傷

國際中心／許智超報導

高市早苗（右）「台灣有事」的表態，引起中國強烈反彈。（圖／翻攝自新華網、高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國強烈反彈，更祭出多種反制措施。對此，朝日電視台日前就報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）於今年稍早發表的兵棋推演報告，一旦台灣遭海上封鎖，爆發最糟的中美衝突，日本將連帶受到巨大損害，傷亡恐達4662人。

根據《テレビ朝日系》報導，日本官房官長木原稔日前前往沖繩並視察普天間飛行場，他在記者會上，強調加強對日本西南群島的防衛，「我國的安全保障環境，比戰後任何時期都更加嚴峻且複雜，我們認為，加強包括西南地區在內的防衛態勢，並透過訓練演習提升嚇阻與應對能力，是當務之急。」

與此同時，沖繩縣知事玉城丹尼則憂心，基地強化反而可能讓沖繩成為目標，「沖繩絕不能再成為戰場」。他也提到，首相高市早苗、防衛大臣小泉進次郎提出的導彈部隊部署計畫，都讓人覺得是過於急躁的推進，「顯示中央政府對地方狀況理解還不夠，也容易引發誤解」。

美國智庫「戰略與國際研究中心」資深防衛顧問坎西安（Mark Cancian）表示，因為沖繩嘉手納基地部署美日部隊，「日本很有可能捲入全面衝突」，一旦爆發戰爭，面對中國強大的海空軍，部隊將難以調動。

CSIS使用兵推進行模擬，名為「斷電？兵推中國封鎖台灣」（Lights Out? Wargaming a Chinese Blockade of Taiwan），發表時間為7月31日。在各種情境下共進行了26場兵棋推演，結果顯示，在大多數情況下，台灣都能夠抵禦封鎖，但將付出極高的代價；若遭海上封鎖，台灣的天然氣儲備約10天耗盡，雖擁有大量煤炭與石油庫存，但若無補給，煤炭在7週後耗盡，石油則在20週後用完，而如果美軍介入，補給得以維持。

此外，如果發生海上封鎖，中美衝突的可能性極高，美國可能介入，派出受軍隊護航的船隊前往台灣，或中國可能在美軍全面部署前就先發動攻擊，最糟的情況是，美中將陷入大規模軍事衝突，日本也會遭到嚴重波及。

坎西安指出，在此情況下，中國將攻擊駐日美軍基地，且中國可能認為日本會因此參戰，進而先發制人攻擊自衛隊基地，模擬前提為「日本維持中立，但允許美軍使用基地」，但即使如此，日本仍可能有4662人死傷。他認為，日本應協助美國的理由有2點，首先是若台灣被中國統一，下個目標可能就是日本，再來若日本不支援美國，美方可能撤除對日本的安全保障。

