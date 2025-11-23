台灣有事 陸威脅清算日歷史罪行

由於日本政府迄未收回首相高市早苗「台灣有事」說，北京提高回應層級，外長王毅（圖）聲稱如果日方「一意孤行」，將對日本的歷史罪行進行再清算。（路透）

記者王誌成∕台北報導

針對日本政府迄今未收回首相高市早苗「台灣有事」說，北京提高回應層級，由外長王毅連日出言攻擊，二十三日又聲稱如果日方「一意孤行」，「一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」。

高市早苗二十一日針對「台灣有事」說引發北京強烈反彈表示，十月底她與大陸國家主席習近平「確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，而日本政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

她提到，至於什麼樣的事態屬於（存亡危機事態），日本政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊做出判斷，日本政府的立場是一貫的。

王毅宣稱，日本「現職領導人」公開發出試圖「武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，陸方必須予以堅決回擊，這既是「維護中國的主權與領土完整」，也是「捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知」。

王毅聲稱，大陸人民「在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓」。敦促日方「早日反思改錯，不要執迷不悟」；如果日方「一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃」。

北京目前正動員邦交國在「台灣有事」議題上表態。王毅出訪塔吉克時提到，陸方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。此外，包括緬甸、俄羅斯、敘利亞、吉爾吉斯共和國、烏茲別克、南非等國也陸續針對台灣議題表態。